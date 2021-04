Julio Barroso se sincera: “Si Colo Colo descendía, me retiraba del fútbol”

Julio Barroso aún es noticia en Colo Colo. Tanto porque la dirigencia del club aún no encuentra a su reemplazante, como porque cada vez que habla sus dichos dejan una huella en los hinchas albos. Así quedó de manifiesto en la entrevista que dio a Espn, donde dejó en claros sus sentimientos en medio de la crisis que azotó el Monumental en el torneo pasado.

Y es que dejar la actividad siempre hace un tiempo que rondaba en la cabeza del ex Boca Juniors. Una decisión que de podría haber apurado si el equipo de Pedrero descendía de categoría.

“El retiro está en la mente según el momento que estés viviendo. Si me preguntas hace tres meses, decía que me retiro apenas terminara todo. Si descendíamos, me retiraba. No creía soportar un descenso y seguir jugando, era una humillación para mí y para Colo Colo. Si Colo Colo descendía, me retiraba. Lo sabe mi círculo íntimo, nadie más”, se sinceró el defensa de 36 años de edad.

Asimismo, continuó en la misma idea, ya que “no hubiera tenido la fuerza ni la capacidad de soportar algo así, era una mancha muy grande para el club. Y no porque era toda mi responsabilidad, pero vivo esto a máxima intensidad. Por eso disfruto o sufro tanto, lo llevo a extremo, pero lo viví siempre así”.

Barroso vivió una relación especial con el técnico Gustavo Quinteros, quien pidió a la dirigencia que el jugador se quedara, pero que finalmente no fue escuchado, lo que desembocó en la salida del jugador.

“Mi rendimiento había subido por la confianza que me dio Gustavo (Quinteros), me dio la capitanía, tuvimos buenas conversas y eso me generó pensar que no estaba mal físicamente o deportivamente, estaba mal de la cabeza. No soportaba lo que estaba pasando. Gracias a Dios no pasó y salimos. Después de este cierre, Everton me ofrece dos años con opción a tres, volví a jugar y me di cuenta que mi mente estaba muy mal para tomar esa decisión”, reconoció.

Cerca del azul

Además, el Almirante destapó un capítulo inédito en su carrera. Aseguró que, después de que dio la vuelta olímpica con O’Higgins de Rancagua en 2013, estuvo a un paso de vestirse de azul.

“Pude ir a la U, fue lo más cerca. Los clubes empiezan a avanzar en negociaciones, pero el que más se decidió fue Colo Colo. Hice un buen torneo con O’Higgins y se abrieron las puertas para pegar el salto. Ya no podría jugar en la U. Tengo una identidad con Colo Colo”, confirmó el jugador ruletero.