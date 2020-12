Barroso y el retiro: “Siento que me queda poquito”

Hace muchísimo tiempo que Julio Barroso no hablaba en conferencia de prensa. Y reapareció en la víspera del clásico frente a Universidad Católica, para hablar del desafío de mantener la categoría y también de su futuro en el fútbol.

“Estamos convencidos que tenemos 11 partidos muy importantes. Me atrevería a decir que en mi carrera son los más importantes que me toca jugar. Nuestra mentalidad el sábado es ir a ganar”, partió señalando, acerca del crucial encuentro en San Carlos de Apoquindo. Y añadió sobre el rival: “Ellos, más allá de perder esta fase, han hecho una competencia extraordinaria. Es un equipo que juega bien, con identidad de juego y, como todos, con fortalezas y debilidades, las que trataremos de aprovechar”.

El Almirante se refirió a la posibilidad del retiro. “Obviamente que uno ya tiene planificado lo que desea hacer, el proyecto que uno arma de su vida. Todos vamos entendiendo las etapa, la edad, que es lo cruel para nosotros los jugadores. A mí me queda poquito, siento que me queda poquito. Estoy terminando mi carrera de entrenador, que me gusta mucho. Proyecto a corto plazo, tal vez, eso. Dios dirá en la circunstancia adónde me toca terminar mi carrera”, confesó, para luego apuntar: “No voy a mentir que quiero terminar mi carrera con este escudo tan lindo, pero entiendo que el club es el que decide lo mejor para la institución. Y así, como soy un agradecido de cuando me contrataron hace siete años, seré agradecido de cualquier decisión que ellos tomen, y la respetaré. Es una pregunta que genera sentimientos importantes en mí y espero haberla respondido lo más sincero posible”.

¿Si jugaría en la B? Barroso fue claro. “Yo quiero vestir esta camiseta donde sea y como sea. No quiero abusar del cariño de la gente como medio para estar en el club, el fútbol es mérito. Sabré yo también si no estoy a la altura”, expresó.

También se mostró muy autocrítico con lo que ocurre en el club. “Este fue el año más particular. A mí, después de estar 7 años en el club, me tocó vivir este proceso de adversidad y errores, que nos enseña mucho. Hemos hecho mea culpa de todos los errores. Hay que brindar la cara. Hay que cerrar la página de todo lo que se cometió y revisar lo que hizo bien y lo que hizo mal, sobre todo lo mal, que es mucho más”, expresó.

Asimismo, reconoció su pelea con Pablo Mouche, hace algunos meses. Sin embargo, aclaró que su relación con su excompañero de Boca es de las mejores. “La pelea es parte del fútbol y no lo llevamos más allá. Entendemos lo que el club genera, pero no es así. Con Pablo tenemos una relación bárbara. He atravesado planteles con peleas entre referentes y es parte de buscar el equilibrio”, sentenció.