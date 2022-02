Jürgen Klopp elogia a Vidal: “Ha jugado en todos lados a un nivel superior y en estos partidos está especialmente motivado”

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió al encuentro de mañana miércoles 16 de febrero y que enfrentará a sus dirigidos con el Inter de Milán por los octavos de final de la Champions League.

Para dicho partido, el entrenador lombardo, Simone Inzaghi, no podrá contar en su esquema con una de sus piezas clave por suspensión: Nicolò Barella. En ese sentido, el estratega alemán destacó la ausencia del jugador. “Que Barella esté ausente no es malo para nosotros. Realmente es un buen jugador. Tiene todo lo que le pides a un mediocampista: es agresivo, bueno técnicamente y puede estar años corriendo”.

Por otra parte, quien asoma como titular para enfrentar a los Reds es Arturo Vidal. La prensa italiana lo ubicó en la medular del campeón italiano junto a Marcelo Brozovic y Hakan Calhanoglu, por lo que sería del inicio en el encuentro que se disputará mañana.

Klopp, además de elogiar a Barella, expresó que el seleccionado nacional será un gran reemplazo por la experiencia que tiene. “Barella es de primer nivel, pero Arturo Vidal como su reemplazo es de lo mejor. Ha jugado en todos lados a un nivel superior y creo que en estos partidos, Arturo está especialmente motivado. No creo que sea una ventaja para nosotros”.

Arturo Vidal disputando el balón con Sérgio Oliveira de la Roma. (AP Photo/Antonio Calanni).

Presente lombardo

El adiestrador habló sobre la actualidad de los neroazzurri y se refirió a la nueva regla que tendrá lugar en los octavos de final de la copa europea.

“Es un equipo top, con un entrenador fuerte. Es probablemente el mejor equipo de Italia esta temporada. Están muy bien organizados, muy bien entrenados, con creatividad en el campo y buenas individualidades”, añadió el director técnico de 54 años.

“No sabremos si tendremos un buen resultado en el partido de ida o no hasta la vuelta. Como aficionado, me gustaba la regla del gol de visitante, pero no sé exactamente por qué la UEFA la rechazó. No tendrá un gran impacto en la forma en que jugamos”, sentenció.

El Inter de Milán recibirá al Liverpool en el Estadio Giuseppe Meazza mañana miércoles, a las 17:00 horas de Chile.