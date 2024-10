Kristel Köbrich: “Tenemos mucha infraestructura, pero hay que entender que el alto rendimiento no es para todos″

Kristel Köbrich (39 años) no se cansa de nadar. Hace una semana, se impuso en la final de los 800 metros libres del Sudamericano de Deportes Acuáticos de Cali, Colombia. Un hito que la nadadora suma justo cuando se cumplen 20 años de su primera victoria subcontinental. En entrevista con El Deportivo, la deportista hace un repaso de su trayectoria.

¿Cómo logra mantenerse en la élite?

Es trabajo. No hay una receta y no es magia. Tampoco es casualidad. Yo trabajo muchísimo, tengo un equipo que me acompaña, que me apoya, que me sigue en esta locura de poder seguir cumpliendo a esta edad. Estoy muy tranquila y sé que la edad es solo un número. Hay que tocar la placa y ver cómo uno va, cómo salió en la competencia y, mientras siga estando bien mentalmente y físicamente, voy a tratar de ser lo más fiel conmigo misma.

¿La motivación sigue a tope?

Mi primer torneo internacional fue en el 98, así que imagínate, son muchos años tratando de estar en la excelencia, en el alto rendimiento, de demostrar siempre lo mejor de mí, consciente, acertada y entendiendo lo que significa vivir de esto y poder representar al país, que siempre es un orgullo y un honor.

¿Qué lugar tiene en la historia?

No soy quien para ponerme esos títulos y tampoco pretendo que alguien haga lo mismo que yo en ese sentido. Yo creo que cada uno tiene su historia, tiene su nombre, tiene su peso y yo soy solamente una privilegiada que puede hacer lo que hace. Una está un poco más expuesta, pero que sea la mejor... es un título que a mí no me corresponde estar diciendo. Obviamente, yo soy muy agradecida de todo el cariño en la gente, del respeto y entiendo también que lo que hago es diferente, es distinto y que por ahí hace historia.

¿Hasta que edad prevé que puede seguir compitiendo?

De verdad que no sé. Por suerte estoy en el ahora, entendiendo que son muchos años de trayectoria, de mucha natación, de muchos logros y también de muchos fracasos. Es así, es una elección mía, y eso es el hoy. Mañana, no sé.

Kristel Köbrich en París 2024. Foto: Mauricio Palma/COCH.

¿Se ve en los próximos Juegos Olímpicos?

Yo no sé si voy a estar mentalmente y físicamente bien preparada, pero queremos ir por ese camino, hacer lo mejor posible, estar bien. Hay otros torneos de gran importancia antes y, si los hacemos bien y el camino se hace con esa excelencia con la que lo venimos haciendo, seguramente podemos llegar bien a Los Ángeles 2028.

El Centro Acuático lleva su nombre...

No me lo podía creer. Me emocioné muchísimo, estaba muy feliz, muy agradecida porque, más encima, mi familia me pudo acompañar. En ese recinto se hicieron unos Juegos Panamericanos que para Chile significaron un montón. Fue un privilegio poder estar ahí.

¿Cuál es el camino de la natación?

Lo primordial es que tenemos que fomentar, hay que masificar la natación. Tenemos mucha infraestructura, tenemos que seguir puliendo. Pero también hay que entender que el alto rendimiento no es para todos. Sí hacer deporte, sí elegir natación. Tenemos muchas piscinas.