Kyrgios defiende a Raducanu tras las críticas de una ex tenista: “Tu nombre ya es mucho más grande”

La temprana eliminación de Emma Raducanu (13° WTA) del Masters 1000 de Miami provocó que la ex tenista, Daniela Hantuchova, realizara una fuerte crítica sobre el desempeño de la actual campeona del US Open. Palabras que llegaron al oído de Nick Kyrgios, quien no dudó en salir a defender a la británica que recién pasa por su primer año en el circuito profesional.

“Creo que esta derrota puede dolerle mucho, sobre todo por la cantidad de oportunidades que tuvo durante el partido, donde fue la mejor prácticamente la mayor parte del tiempo. La cosa es que ahora todas las chicas quieren ganar a Emma, así que todo el mundo está tratando de averiguar cómo jugar contra ella. Todo el respeto que se había ganado en el vestuario después de ganar el US Open ahora está desapareciendo, lo está perdiendo, lo cual es una pena”, fue el comentario realizado por la ex número cinco del mundo a las pantallas de Amazon Prime.

Una reflexión que se da en el marco del difícil presente que atraviesa Emma, quien desde su coronación en Nueva York hace seis meses, solo ha sumado cuatro victorias en el circuito. Un comentario injusto para Kyrgios, quien también se encuentra disputando el Masters 1000 de Miami.

El de Canberra utilizó su Twitter para enviar un mensaje a los ex tenistas que critican a los jugadores jóvenes, haciendo especial referencia a los comentarios de Hantuchova. “¿Qué está pasando con los antiguos jugadores retirados a la hora de dar su opinión sobre las estrellas de hoy en día? Amo a Andy Roddick y estoy de acuerdo con él en que todos necesitamos relajarnos un poco con el tema de las raquetas y todo eso, pero he leído un artículo sobre una jugadora del pasado hablando de Raducanu que, sin ofender, creo que ya tiene mucho un nombre mucho más grande del que tuvo ella”, lanzó.

La situación se da justo un día después de que la propia jugadora haya tenido que abordar sus sensaciones con las constantes críticas que ha recibido en el último tiempo. “Tal vez solo me ven en las noticias o en las redes sociales, firmando este o aquel contrato. Siento que es bastante engañoso, porque, en realidad, estoy acumulando cinco o seis horas al día de entrenamiento. En total, estoy en el club unas 12″, confesó la joven de 19 años.