Perú no se resigna al gol no cobrado ante Uruguay: “Se puso una denuncia contundente en la FIFA”

La Federación Peruana de Fútbol lanza un nuevo ataque. A través de un comunicado, expresaron que este viernes presentaron una denuncia ante la FIFA al árbitro brasileño Anderson Daronco tras su actuación en el partido de Perú frente a Uruguay por “los hechos públicamente conocidos”.

La acción de la polémica se dio en el segundo minuto de agregado del vital encuentro, cuando un centro enviado por Miguel Trauco tomó la dirección a la portería que defendía Sergio Rochet, quien atrapó el balón. Según los uruguayos sobre la línea, según los peruanos, más allá de la línea de gol.

El juez Daronco no la fue a ver al monitor, pues desde el VAR la dijeron que “El balón no entra todo”. Con la certeza de que sus compañeros estaban en lo correcto, siguió el juego. La indignación en los blanquirrojos no se hizo esperar.

“La FPF espera pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos”, expresan desde Lima.

El comunicado que publicaron desde la FPF.

Reclamos variados

El equipo de Ricardo Gareca ahora trabaja preparando su duelo frente a Paraguay. Pero sin olvidar lo sucedido el jueves. Tras el encuentro ante los charrúas, el técnico argentino aseguró que “fue una jugada de gol, yo lo vi, nadie me va a mostrar nada”. Agregando que los réferis no toman en consideración sus reclamos: “No nos escuchan, por más que hablemos con todo el respeto del mundo. Para nosotros es gol”, expresó.

Por otra parte, Christian Cueva apuntó directamente a los jueces. “Es difícil hablar de los arbitrajes porque nos sancionan cuando lo hacemos”, dijo. Además, sumó y dejó en claro que: “Vimos la jugada y para nosotros fue gol”.

Pero las quejas no llegan solo de quienes estuvieron presentes, ya que Paolo Guerrero, goleador histórico de los del Rimac, se mostró su enojo a través de las redes sociales. “Con todo respeto que se merece la Conmebol, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR, pero esto no es justo. Es inaceptable, espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe”, expresó el artillero.

En el texto que escribió el ex Flamengo fue enfático en decir que: “Espero que aparezca un responsable, nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”. Sin embargo, en su protesta, Guerrero utilizó una foto trucada para exponer los hechos.

Arriba se ve la imagen que utilizó Paolo Guerrero en su Instagram, abajo, la fotografía real.

En la imagen que el atacante publicó, el portero Rochet se ve visiblemente más adentro del arco que lo observado durante el cotejo, claro que la acción sigue estando en duda.

Más allá de este hecho en particular, el fondo de la interpelación de Guerrero sigue siendo el mismo que la Federación Peruana utiliza como argumento para denunciar al juez.