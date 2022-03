Ricardo Gareca enciende la polémica del gol no cobrado ante Uruguay: “Fue una jugada de gol, yo lo vi, nadie me va a mostrar nada”

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la derrota frente a Uruguay y la polémica que se desató al final del encuentro cuando el árbitro Anderson Daronco desestimó una jugada donde el balón pareció ingresar completamente en el arco charrúa y ni siquiera fue a revisarla al VAR.

“Fue una jugada de gol, yo lo vi, nadie me va a mostrar nada”, indicó el adiestrador. “No nos escuchan, por más que hablemos con todo el respeto del mundo. Para nosotros es gol, siempre estamos intimidados cuando tratan de callarnos. Ahora solo pensamos en ganar”, complementó. Gareca argumentó de igual forma que el volante Cristián Cueva, quien también señaló que la jugada en cuestión fue gol.

La imagen de la polémica.

El entrenador también se refirió al desarrollo del encuentro frente a los charrúas, el que estuvo marcado por la fricción y la intensidad “Estas son finales y siempre hay ansiedad”. También, tuvo palabras para comentar la serie de errores que se vivieron en el Estadio Centenario, por parte de ambos equipos, y la serie de ámbitos en los que deben mejorar los Albirrojos para medirse en la última fecha con Paraguay “Esas cosas son las que vamos a trabajar para el último partido contra Paraguay”.

“No tuvimos mucha claridad en el segundo tiempo. Hubo jugadores que hicieron el desgaste en el primer tiempo. Uruguay es una selección de cuidado, se cerraron bien con el 1-0, nos costó entrarle y es lo que vimos en el trámite del partido”, expresó.

Se vieron bien ante un complejo rival

En ese marco, el argentino comentó que su equipo realizó un buen trabajo frente a los celestes que, por un descuido, se pusieron en ventaja. Situación que, a la larga, marcaría el desarrollo del encuentro.

“Uruguay venía bien, siempre el Centenario es un escenario difícil para jugar. Una de las armas es la pelota parada. En un descuido concretaron el gol. Siempre tuvimos intención de ganar el partido, con los riesgos que debimos asumir. Nos enfrentamos a una selección que tiene todos los méritos para estar en el Mundial”, comentó.

Giorgian de Arrascaeta marcó el único tanto del encuentro. (Photo by Raul MARTINEZ / POOL / AFP)

En ese sentido, el director técnico se mostró disconforme con el resultado, pues esperaba clasificar a la cita planetaria de forma directa y no mediante el repechaje. “No me voy conforme con el resultado, pero sí con la actitud de los muchachos. La tranquilidad de que dieron todo y ahora toca recuperarnos en la fecha que viene. Sabemos que viene una fecha complicada, pero también me interesa saber cómo están”.

“Nosotros queríamos estar en forma directa, ya no puede ser. Hay que reponerse. Siempre está la posibilidad de tener una chance más como es el repechaje. Hay que dejar atrás este partido, pero después hemos dado muestras que somos una selección que reacciona”, sentenció el exjugador de 64 años.

Con esta derrota, la selección peruana se ubica en la quinta posición con 21 puntos, uno más que Colombia y dos más que Chile. Los del Rímac recibirán a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias.