La advertencia de Clemente Montes en su retorno a la UC: “Tengo ganas de comerme al mundo; de aplicar todo lo que aprendí en España”

La UC sumó su primera “incorporación”. No se trata de un refuerzo como tal, sino de un regreso. El de Clemente Montes, quien vuelve a San Carlos de Apoquindo tras estar seis meses en la filial del Celta de Vigo. El joven atacante no jugó mucho en España. Sin embargo, asegura haber aprendido lo suficiente en Europa y dice haber encontrado nuevas facetas en su juego.

“La verdad es que fue una buena experiencia. Estoy muy contento de haber tenido ese paso. Rescato muchas cosas positivas. Me encontré a mí mismo. Me siento un jugador mucho más maduro”, señala en entrevista con EFE. “Aprendí un montón de ellos, de cómo es el fútbol allá, en España, cómo es el ritmo de partido, la intensidad que tienen y, ahora que vuelvo, repercutirlo acá en Católica”, agrega.

“Hay otra lectura del juego, otra intensidad. Aprendí sobre los espacios que se encuentra uno en la cancha, los perfiles en el control y que también es muy importante cómo guiar tu cuerpo. Hay distintas maneras de defender, y también mucho tema táctico y de posicionamiento”, complementa.

Clemente Montes celebra tras anotarle un gol a Deportes La Serena. Foto: Leonardo Rubilar Chandía/AgenciaUNO

Además, suma que ahora puede jugar por dentro, y no solo pegado a la banda. Precisamente, uno de los factores que se le criticaba en su primera estadía en el cuadro de Las Condes. “Logré encontrar una faceta mía que no tenía tan pulida. Me ayudó mucho también a ese tema de mirar antes de recibir, perfilarme mejor, atacar de distinta manera y habilitar de otra manera también con mis compañeros y a tener más soluciones, más herramientas para mi fútbol, mi juego”, dice.

“Me siento mucho más maduro, ya no me siento juvenil que salió de la Católica. Al contrario, me siento un tipo con ganas de seguir creciendo, de comerme al mundo por así decirlo, ganas de seguir triunfando, de aplicar todo lo que aprendí, aplicarlo y demostrar que tampoco estamos tan lejos de ese fútbol”, declara el formado en la UC.

El delantero también asevera que viene a Chile a ayudar al elenco dirigido por Ariel Holan a escalar en la tabla, luego de su irregular primer semestre. Sin embargo, también reconoce que le gustaría tener una nueva oportunidad en la Roja. Montes jugó tres partidos amistosos con la Selección en el período de Martín Lasarte.