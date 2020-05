La advertencia de la Premier League: jugar ahora o riesgo de quedarse sin fútbol hasta 2021

El retorno de la Premier League ha entrado en terrenos pedregosos. Al día siguiente del anuncio del primer ministro Boris Johnson, quien le abrió la puerta a la práctica del deporte desde el 1 de junio, la prensa británica pone las alertas por opiniones contrapuestas entre los actores de la actividad.

El periódico Daily Mail plantea que las grandes estrellas del fútbol inglés han comunicado a sus clubes que se van a negar a regresar a los entrenamientos el próximo lunes por temor al contagio de coronavirus y hasta que la situación del país se normalice. Uno de los motivos principales que han llevado a los futbolistas a adoptar esta postura dice relación con el temor a contagiarse. El fin de semana pasado se reportaron tres casos positivos en el Brighton.

Quien manifestó su opinión sin filtro fue Danny Rose, del Newcastle: “El Gobierno está diciendo que vuelva el fútbol para levantar la moral del país. Me importa una mierda la moral del país... ¡Las vidas de la gente están en peligro! El fútbol no debería hablar hasta que los números hayan descendido masivamente. ¡Es una mierda!”.

La Premier explicará en detalle a los capitanes y entrenadores los “cambios culturales” que deben aceptarse si se reanuda el torneo antes del fin de año. The Telegraph plantea que este miércoles, la liga planea “calmar” los temores que manifiestan los planteles en reuniones, pero también dejará en claro su postura: si el torneo no se reanuda, existe el riesgo de que no se pueda jugar hasta el año que viene.

Hay algunos clubes que han manifestado sus reparos con algunas de las ideas que se han planteado para el retorno, como el jugar en canchas neutrales. Mañana pueden haber más luces sobre el retorno (o no) de la mejor liga del mundo.