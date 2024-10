La amenaza de huelga sigue latente: los árbitros vuelven a rechazarle una propuesta a la ANFP

La amenaza de huelga de los árbitros sigue vigente. En las últimas horas, en la votación dispuesta por el sindicato que los agrupa, los encargados de aplicar el reglamento en el fútbol nacional rechazaron la nueva propuesta presentada por la ANFP, después del abrumador revés que sufrió el ente rector del balompié chileno con la primera oferta.

En la anterior, el 95,38 % de los jueces se manifestó en contra de la oferta de la entidad que preside Pablo Milad, que en las negociaciones ha estado representada por las gerencias general y de Recursos Humanos. Esa postura generó un estado de alerta que obligó a que ambas áreas y sus respectivos asesores legales se abocaran a la confección de un nuevo plan. En el intertanto, se mantiene la mediación de la Dirección del Trabajo. Básicamente, para ganar tiempo.

La negociación continúa

Ahora, los sufragios están más repartidos. El 60 por ciento de los árbitros consideró insuficiente el contrato colectivo que confeccionó la ANFP. La fracción restante de los socios de la entidad sindical que preside Cristián Droguett aceptó los términos. La señal respecto de un avance es elocuente.

El nuevo escenario constituye, al menos, una muestra de la intención de negociar para alcanzar un entendimiento. En ese contexto, solicitada nuevamente la intervención de la Dirección del Trabajo, hay cinco días hábiles para sentarse otra vez a la mesa y limar los términos que aún no han podido ser resueltos. Se da por hecho que las partes recurrirán a esa instancia.

El que parecía imposible de acordar está relativamente arreglado: el salario base de los Árbitros No Profesionalizados, como se les denomina en el convenio vigente a quienes no forman parte de la planta de la ANFP. El ente rector incrementó la cifra desde 95 mil, aunque no al rango de los 500 mil que pretendía Arbifup para deponer la movilización.

Juan Lara, en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano. (Foto: Photosport)

Sin embargo, según reveló a El Deportivo un conocedor de las tratativas, aún quedan materias que resolver. Las principales dicen relación con el incremento de los viáticos y está pendiente, aún, un entendimiento en el ingreso garantizado de los Árbitros Asistentes No Profesionalizados. Incluso hay discrepancias de parte de los jueces profesionalizados, en el sentido de que uno con ingresos variables puede llegar a juntar más dinero mensualmente que uno de planta.

“Hay que negociar algunas cosas, ajustarlas. En general, eso sí, el ánimo es distinto al de hace algunos días”, sostienen en el referato nacional.

Lo que no corre peligro, hasta el momento, es el cumplimiento del calendario del fútbol nacional, que aprovechará el receso por las Eliminatorias para cumplir con los partidos pendientes. Sin embargo, el entendimiento se hace perentorio pensando en la jornada final de la Primera División, considerando que una eventual huelga coincidiría con la recta final de los torneos.