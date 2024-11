La burla de Rodrigo De Paul que enfurece a Paraguay

Argentina terminó perdiendo contra Paraguay por 2-1 en el marco de la 11° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste comenzó arriba en el marcador con el gol de Lautaro Martínez, pero luego Antonio Sanabria y Omar Alderete dieron vuelta el marcador a favor de los anfitriones en el estadio Defensores del Chaco.

En medio de este duelo Rodrigo de Paul y Damián Bobadilla protagonizaron un tenso cruce. El futbolista argentino ocupó la frase “ustedes son chiquitos” en medio de una discusión para luego mostrarle el parche que los reconoce como los últimos ganadores de la Copa América.

“Queda todo en la cancha, lo que sucede en la cancha, queda en la cancha. Felicitaciones a Paraguay, tiene un gran entrenador”, fue lo que señaló De Paul una vez que se consumó la caída de Argentina.

Respecto al juego, en un análisis más general, el mismo jugador explicó que “hicimos un buen partido. Da bronca perder, pero vinimos a una cancha difícil. Paraguay es un gran rival, da bronca, pero hay que levantarse. Cada derrota que sufrimos, nos hizo bien y el equipo ha ganado cosas. Hay que corregir los errores”. Al mismo tiempo, reconoció los méritos del rival: “Paraguay ganó bien, hizo su juego. Lo que plantearon, les salió bien, así que felicitaciones”.

Agregó que “queremos ganar todos los partidos, este equipo hizo una gran eliminatoria pasada, estamos primeros. Cada partido tiene sus matices, es una circunstancia”. Y, respecto a la polémica de la noche, por la posible doble amarilla que Anderson Daronco pudo haberle sacado a Omar Alderete por una infracción contra Lionel Messi: “El árbitro interpretó eso. Ya está”.

Lionel Scaloni también fue consultado en la conferencia de prensa por la tarea del árbitro brasileño, respondiendo que “puedo decir un montón de cosas, pero no tiene sentido y parecería ser una excusa. Entonces, prefiero no decirlas para que no sea una excusa y que la gente no la interprete así. Todos vimos lo que pasó en la cancha. Eso no tiene que ver con el resultado para nada”.

Ahora, Argentina volverá a los trabajos el sábado por la tarde pensando en la próxima fecha donde recibirán el martes a Perú en la Bombonera. Por el otro lado, Paraguay deberá visitar a Bolivia en El Alto.