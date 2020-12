La carta con la que Marcelo Espina puso fin a su ciclo en Colo Colo

Marcelo Espina renunció a su cargo como Gerente Deportivo de Colo Colo. El exjugador envió un correo electrónico al directorio de Blanco y Negro comunicando las razones de su decisión, luego de dos años y medio en el cargo.

La carta, enviada a las 16.00 horas de este sábado, enumera las razones por las que Espina toma tan drástica decisión. El exmediocampista siente que no cuenta con la tranquilidad y la confianza para realizar su labor como Gerente Deportivo, luego que una serie de publicaciones en los medios de comunicación —donde se citaban a miembros del directorio como fuentes— señalaran que permanecía en el cargo solo por una económica, esto es, por el costo que significaría despedirlo.

El transandino niega lo anterior asegurando que puso su cargo a disposición tres veces, pero fue Aníbal Mosa quien no creyó conveniente aceptarlas. Indica que desde llegó a la institución ha trabajado con todas las fuerzas y la máxima energía para lograr lo mejor para el club.

También, recuerda cuando fue capitán del equipo en la época de la quiebra del club. Asevera que en aquella oportunidad tomó la responsabilidad y que fue así como salieron adelante. En la misma línea, Espina se despide señalando que no evade la responsabilidad del mal momento de Colo Colo, aunque enfatiza en que no se hará cargo de la polémica entre el directorio y el plantel por dineros no pagados, puesto que son temas ajenos a la que hasta hoy era su función.