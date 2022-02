La cautela de Manuel Pellegrini: “No pensamos que estemos clasificados por haber ganado aquí”

El Betis dio un buen primer paso de cara a la clasificación a los octavos de final de la Europa League, tras vencer por 3-2 al Zenit, en San Petersburgo. Tras el partido de ida, el técnico Manuel Pellegrini analizó lo sucedido en la cancha que recibirá la final de la Champions, el 28 de mayo.

“Me pareció el partido que esperábamos antes de jugar. El Zenit es muy peligroso en la parte ofensiva, con jugadores brasileños que son muy creativos. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho defensivamente para ganar. Nos pusimos 0-2 y nos empataron. Logramos el impacto del tercer gol y mantener luego el resultado en el segundo tiempo. Jugamos la primera parte de esta eliminatoria, pero quedan los 90 minutos de Sevilla. No pensamos que estemos clasificados por haber ganado aquí”, declaró el Ingeniero, satisfecho por el triunfo pero cauto, considerando que ya no tienen un valor extra los goles de visita en las competencias de la UEFA.

Respecto a la rotación del plantel y el tener que disputar tres torneos (Liga, Copa del Rey y Europa League), el DT chileno dijo: “Si estamos en tres competiciones es por el compromiso del plantel. El estado físico del equipo es óptimo. Además, tres de los equipos que jugamos semifinales de Copa perdieron y nosotros pudimos ganar. Si no ganábamos, no íbamos a echar la culpa a las ausencias (como Canales o Fekir). Hay una dinámica de juego que los jugadores saben llevar a cabo. Es muy importante la parte psicológica, tener convencimiento para jugar estos partidos”.

Los cambios, como los ingresos de Carvalho y Tello, fueron para tener más opciones en el segundo tiempo: “Conociendo al Zenit, sabíamos que se cierran mucho por el centro. Era importante recuperar por las bandas. Tratamos de hacer los cambios pertinentes de acuerdo a los distintos conceptos, tácticos y físicos, que manejamos”. Además, intentó reforzar la concentración debido al “desgaste mental”.

“Los equipos que van sintiendo carga a lo largo de la semana están expuestos a tener desconcentraciones. Nos ha costado goles, pero el aspecto defensivo del segundo tiempo fue lo que esperábamos. No hay que menospreciar al Zenit; le hizo tres goles al Chelsea. No me preocupa la parte defensiva de nuestro equipo, que juega cada tres días”, dijo Pellegrini.