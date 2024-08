La comparación de Claudio Bravo entre Barcelona y Manchester City que saca ronchas en España

Claudio Bravo, cuyo futuro en la actividad está cerca de una definición, ha generado una importante ola de reacciones a raíz de unas declaraciones que emitió en un espacio en Youtube, en el cual comparó cómo se trabaja en el Barcelona y en el Manchester City, marcando matices sobre un lugar y otro.

El histórico capitán de la selección chilena fue invitado al programa El Legado, que conduce Marcelo Ramírez, y una de las frases emitidas por Bravo ha despertado una insospechada repercusión internacional, porque habla acerca del funcionamiento del Barcelona, uno de los clubes más grandes del orbe. El ‘Rambo’ le preguntó sobre las diferencias entre el elenco culé y el Manchester City.

“El Barça funciona como un equipo pequeñito. Es gigantesco, a nivel mundial, gigantesco. (Real) Madrid y Barça deben ser los más grandes a nivel mediático, a nivel de popularidad, los más conocidos. Donde te muevas tú en el mundo te llenan los estadios. Vas a Asia, Estados Unidos, a cualquier lugar”, comenzó respondiendo el de Viluco.

“Internamente es muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, poca gente: los jugadores, el staff, tres/cuatro guardias, cocinero y poco más. En cambio, vas al Manchester City y es un club gigantesco internamente. Gigante”, agregó.

Sobre las condiciones de trabajo en el elenco inglés, Bravo indicó: “A nivel de recursos, ilimitado. Gente en la piscina, gente en el camarín, gente en el área médica, en los gimnasios. Sobra gente. Y no escatiman en recursos y en personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y que no te falte absolutamente nada. Tú te preocupas de jugar. ‘Nosotros te tenemos al mejor fisio (terapeuta), al mejor preparador físico en el gimnasio’. El área médica tiene 20 camillas, no cinco. Médicos, dos o tres”.

Las declaraciones han causado una amplia repercusión en los medios, tanto en los afines con el Barcelona como los cercanos al Real Madrid. El conocido programa de TV El Chiringuito lo definió como “El brutal palo de Claudio Bravo al FC Barcelona”.

El Barcelona ha atravesado por complejos momentos político-administrativos, con cambios en la presidencia (hoy está Joan Laporta) y con líos económicos que ha sorteado para poder fichar y reforzar la plantilla. En el caso del City, el estar amparado en la suculenta billetera de los jeques emiratíes propietarios del club, le dan mayor espalda financiera a los Ciudadanos.

Bravo, de 41 años, es una de las principales ausencias de la nómina de Ricardo Gareca para los próximos partidos de las Eliminatorias, en septiembre, ante Argentina y Bolivia, respectivamente. Es uno de los tantos pilares de la Generación Dorada que no están en la convocatoria del Tigre.