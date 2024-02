La compensación económica que ofrecerá la productora que llevó a Lionel Messi a Hong Kong

El Inter Miami de Lionel Messi y compañía se encuentra de gira alrededor del mundo en el marco de su pretemporada. Sin embargo, esta no ha obtenido para nada los resultados esperados, pues en seis encuentros disputados hasta ahora, cosechan cuatro derrotas, un empate y tan solo una victoria. Esta última fue obtenida el pasado domingo en China, cuando golearon por 4-1 al Hong Kong XI en el estadio que lleva el mismo nombre de los locales.

Si bien este parecía ser el despegue de “Las Garzas”, la ausencia de Messi en el partido desató el descontento de los hinchas presentes, quienes durante gran parte del encuentro no titubearon en pifia ante la no participación del astro argentino, que ni siquiera se vistió para la ocasión.

Por ese motivo, en un comunicado publicado por Tatler Asia, empresa organizadora del evento, dio a conocer que devolverá el 50% del valor de las entradas. “Pedimos disculpas a todos aquellos que se sintieron decepcionados por el partido de fútbol entre la Selección de Hong Kong y el Inter de Miami CF celebrado el sábado 4 de febrero. Un acontecimiento que esperábamos que fuera el orgullo de la ciudad, y en el que hemos trabajado muy duro durante meses, se ha convertido en la fuente de una gran angustia”, comenzaban diciendo.

Posteriormente lanzaron dardos al Inter Miami, asegurando que se habían comprometido a que sus máximas figuras verían minutos. “El Inter de Miami se había comprometido por contrato a que sus jugadores más destacados -Messi, Alba, Busquets y Suárez- jugaran 45 minutos salvo lesión. Sin embargo, el Inter Miami CF nos informó de que Messi y Suárez no podían jugar por lesión”.

Posteriormente dieron a conocer su molestia con el hecho de que Messi efectivamente sumara minutos en el partido siguiente. “Cuando nos enteramos de que Messi no jugaría, suplicamos a los propietarios y directivos del Inter Miami CG que le instaran a levantarse, a dialogar con los espectadores y a explicar por qué no podía jugar. No lo hicieron. El hecho de que Messi y Suárez jugaran en Japón el 7 de febrero nos parece otra bofetada en la cara”.

Cerraron el comunicado dando a conocer la medida adoptada tras la decepción de los fans. “Hemos mantenido conversaciones con el Gobierno para resolver el problema. También hemos invitado al Consejo de Consumidores a participar en las conversaciones. No eludiremos nuestra responsabilidad como organizadores y por eso Tatler Asia ofrecerá a todos los que compraron entradas para el día del partido a través de los canales oficiales un reembolso del 50%. Los detalles sobre el proceso de reembolso se facilitarán en un comunicado aparte a mediados de marzo”, concluyeron.

Las explicaciones

Tras el encuentro, Gerardo Martino, el DT del equipo entregó las razones de lo sucedido, asegurando que se debió por una dolencia luego del partido frente al Al-Nassr. “Leo está con una inflamación en el aductor. Hemos tenido imágenes que le hemos tomado en Arabia. Lo llevamos día a día pero siempre tenemos la expectativa de que pueda evolucionar de la manera adecuada”.

Además fue enfático en recalcar que decidieron priorizar el inicio de la competencia local y no arriesgar al jugador en un amistoso de pretemporada. “Sucede que también tenemos la obligación de mirar por el comienzo de la liga nuestra y entonces cuando nos sentamos con el cuerpo médico, ellos manifestaron que era muy riesgoso que el futbolista pueda jugar en el día de hoy”.

El “Tata” aprovechó la ocasión para explicar las razones por las que Luis Suarez tampoco sumó minutos. “Tuvo problemas con su rodilla. Amaneció inflamada al día posterior del segundo partido en Arabia y no estaba en condiciones”, comentó.