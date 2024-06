La controvertida comparación de Arturo Vidal: “El fútbol chileno es mejor que el argentino”

Arturo Vidal es, desde siempre, amigo de las opiniones controvertidas. Y desde el mismo tiempo, un acérrimo defensor de lo chileno. Probablemente, ni siquiera porque se lo plantee como objetivo. Dice lo que siente. Las reacciones, le dan lo mismo. A veces, en ese afán, el Rey exagera. Solo así se puede entender que, a la hora de establecer una comparación que pretendía tener atisbos de seriedad, el actual volante de Colo Colo haya situado al fútbol chileno sobre el argentino.

El mediocampista del Cacique reflexiona acerca de la posición del fútbol chileno en el concierto sudamericano. De hecho, no solo alude al balompié transandino, pues en su análisis también involucra al brasileño. Es en ese momento de la exposición en que suelta su discutible teoría que, de todas formas, intenta respaldar con alusiones técnicas.

Los argumentos

Vidal no duda en su planteamiento. “No estamos tan lejos de Argentina. Dicen que es una mejor liga, pero si ustedes ven los partidos se pegan cada patada, cada choque. Es más fuerza, no es tan técnico. Técnicamente, el fútbol chileno es mejor que el argentino”, puntualiza a la hora de comparar la competencia nacional con la del país transandino, que tanto en ritmo y desarrollo de los partidos, sin considerar los logros que consiguen sus equipos a nivel internacional, históricamente ha estado sobre el chileno.

No es el único parangón en que el balompié chileno sale bien parado. “Igual que el brasileño: tampoco técnicamente es muy bueno, pero hay muchos jugadores y tienen plata para comprar a los jugadores que quieran, todos los equipos se pueden reforzar bien, pero no es que técnicamente sean mejores que los chilenos”, sostiene, basado en la experiencia que vivió al defender a dos escuadras del país más grande de Sudamérica.

“No es como dicen los periodistas. Huachipato, que está en un momento malísimo, va y le gana al último campeón de Argentina. Entonces, no es tan así...”, prosigue el mediocampista, quien brilló en la Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona y puso término a su paso por Europa en el Inter de Milán antes de retornar a Sudamérica para defender al Flamengo y el Athletico Paranaense, sus últimas estaciones en el exterior previo a volver a Colo Colo, el club que le formó y donde brega por reencontrarse con su mejor nivel.