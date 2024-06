La curiosa portada con la que en Argentina anuncian el inminente regreso de Gary Medel a Boca Juniors

Gary Medel alista su regreso a Boca Juniors. Así lo ha dejado claro Olé que este lunes apareció con la figura del defensor nacional protagonizando la portada y aprovechando la oportunidad para hacer un juego de palabras entre un cántico del equipo y un chilenismo.

“El chileno Medel va a ser el primer refuerzo de Riquelme: a dos meses de cumplir 37, se liberó de Vasco para llegar a un equipo al que no le sobran centrales”, destacó el medio.

Más abajo, escribieron “Boca, Boca, Boca. Huevón, huevón, huevón”, en referencia al grito de la hinchada “Boca, Boca Boca, huevo, huevo, huevo”.

Al mismo tiempo, sostienen que el zaguero podría entrar con todo en el equipo, reestrenándose en el conjunto Xeneize en el partido del próximo miércoles contra Almirante Brawn en Mendoza en el marco de la Copa Argentina.

“El chileno tiene previsto llegar este miércoles al país y, si pasa la revisión médica el jueves (no debería haber problemas, porque estaba jugando en Vasco), la idea es que ya se sume al plantel y viaje a Mendoza para ser parte del equipo en un partido clave: porque el equipo de Martínez se juega el pase a octavos en un torneo que otorga uno de los pasajes a la Libertadores 2025″, sostiene el medio en su versión web.

El punto a favor de Medel es su continuidad, pues se estaba preparando para la citación del duelo de Vasco contra Palmeiras a disputarse este jueves en el Brasileirao, por lo que está en condiciones de salir a la cancha desde el principio, salvo que el papeleo correspondiente como la llegada del pase demore lo anterior.

En su paso por el conjunto de Río de Janeiro Medel sumó 32 participaciones, siendo clave en la campaña en la que consiguieron salvar la categoría. Luego, la salida del técnico Ramón Díaz hizo que perdiera terreno en la lucha por la titularidad, por lo que comenzó a buscar nuevas opciones.

Su vínculo está proyectado en principio por un año y medio y se tiene la idea de que pueda viajar este miércoles para ya el jueves someterse a la revisión médica de rigor y se formalice la firma del contrato para que ya el viernes pueda presenciar el partido contra Vélez Sarsfield en la Bombonera.

Así se cumple además una de las opciones que ya manejaba Juan Román Riquelme hace algún tiempo para reforzar al equipo diezmado en la zaga por suspensiones y lesiones. “Yo con Gary Medel tengo muy buena relación de toda la vida, pero le dije que no teníamos la posibilidad de que se abra un cupo. Él se muere de volver a jugar acá, pero no teníamos la posibilidad. Acá si vos prestás un extranjero al fútbol argentino te sigue ocupando la plaza a vos, es una cosa rarísima. Hay cosas que se pueden y a veces no. El ahora está con Ramón (ahora ya desvinculado como DT) y han tenido la suerte de zafar en la última temporada del descenso”, explicó en marzo.