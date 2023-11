La desconocida historia de Isidora Jiménez previo a la medalla de plata en Santiago 2023

Isidora Jiménez se colgó una medalla de plata en Santiago 2023. La emblemática velocista logró, junto al equipo nacional de atletismo, el segundo lugar en 100x4 en el Estadio Nacional. Luego, una imagen que se ha hecho icónica. Las cuatro deportistas celebrando juntas y haciendo gestos de silencio.

Claro que para Jiménez no todo fue alegría en los Juegos Panamericanos. Luego de su participación en la prueba de los 200 metros planos, en la que fue cuarta, la atleta recibió duras críticas. Aquello la llevó a pensar en abandonar la competición. “Nos costó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto y sacarla adelante”, señaló María Ignacia Montt en diálogo con TVN.

“Había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche. Nos dice ‘estoy bien’ y nos dice, ‘da lo mismo lo que hablen, filo’. A la mañana siguiente como que le pegó y me dice ‘quizás no necesitan correr la posta conmigo y si están hablando esas cosas es quizás porque no soy tan buena’”, relata la competidora.

“Tuvimos que contenerla y fue súper frustrante y difícil para nosotras sacarla de ese estado para que volviera a estar en modo competitivo y creo que hicimos una muy buena pega de amiga. ‘Mira tu anillo olímpico y acuérdate quién eres’, le decíamos. Y que la necesitábamos y no podía no estar. La apañamos y creo que lo logramos y lo pudimos hacer bien. Salimos demasiado empoderadas y con ganas de comernos el mundo”, agregó.

Las críticas

La situación nace luego de las críticas emitidas en Chilevisión por la exatleta Macarena Reyes. La otrora competidora está ejerciendo el rol de comentarista deportiva y fue ahí que se filtró un audio donde disparaba contra la representante del Team Chile.

Cuando el canal de televisión pasó a comerciales, quienes transmitían no se percataron sus micrófonos seguían abiertos y se escuchaba la conversación. “Ya hace mucho que no le da”, fueron las palabras de Reyes que desataron la polémica.

Luego complementó su opinión. “La única vez fue en Toronto y ahí logró estar en la final de hecho. Pero ahí fue lo máximo. Es muy duro también el 100 y el 200 (...) Se intentó que corriera 400, de hecho estuvo en la 4x4 pero no le gusta. Intentó irse a Barcelona, cambiar de entrenador. Pero después se casó, volvió a Chile, y tiene 30 años”, decía.

Esto le valió más de una respuesta. Primero fue el coach de Isidora Jiménez quien salió al paso a defender a su dirigida. “Es una exatleta, nutricionista, para mi gusto no experta, que hizo un comentario que es simplemente inaceptable, desleal y bajo desde todo punto de vista”, disparó Carlos Moreno.

Las medallistas de plata Anais Valentina Hernández, María Ignacia Montt, Martina Weil e Isidora Andrea Jiménez celebran después de la final. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

“Isidora es, en primer lugar, una persona, una mujer, una atleta que se ganó el derecho a estar en sus terceros Juegos Panamericanos, habiendo trabajado muy seriamente y con mucha dedicación, igual que a lo largo de toda su carrera deportiva. Su nivel olímpico y mundial, sus medallas, sus récords nacionales no se pueden ensuciar de esa forma, porque Isidora no clasificó a la final por 4 centésima”, agregaba.

Weil disparaba y la respuesta de Reyes

Martina Weil fue la primera atleta que saltó en defensa de su compañera de equipo. Primero, las deportistas posaron ante las cámaras haciendo un gesto de silencio, lo que se tomó como una respuesta a las críticas. Luego, ante las cámaras, no mostró reparos en cuadrarse con Jiménez.

“Tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista. Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que entrenamiento y que el nivel no esté. Espero que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que en verdad a la Isi le queda, que es nuestra, que no está sola”, dijo al medio AS. “Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo”, remataba Weil.

Luego fue el turno de Reyes, quien respondió a los dardos. “Estoy super consciente que (Jiménez) se ha sacado la cresta. Me afecta muchísimo (lo que sucedió) por qué no ha sido mi tendencia en la transmisión de estos Juegos, por el contrario”, inició diciendo en un video compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, el tono conciliador finalizó cuando explicó y defendió su comentario. “Puede haber sonado muy duro, pero como deportistas sabemos cuando estamos cerca de las marcas, cuantos años nos ha costado, cuanto sacrificio. No es una crítica, es parte del alto rendimiento”, expone.

“Si me hubiese gustado decir cuando hablé de Toronto que hizo mucho por Chile, pero en el contexto televisivo pasan muchas cosas”, agregó.