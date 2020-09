La DT tumba a ByN en la batalla de cesantía

A 72 horas de una nueva versión del superclásico del fútbol chileno, el plantel celebra lo que para Blanco y Negro es una verdadera bomba: el dictamen de la Dirección del Trabajo que indica que la concesionaria debió pagar los sueldos correspondientes a abril y mayo al plantel, lo que en términos numéricos equivale a una cifra superior a los $ 1.200 millones, y no enviar a los jugadores al seguro de cesantía.

Resuelve que sí hubo relación laboral en los primeros 22 días de abril: “Se tienen presente evidencias concretas sobre interacción y retroalimentación de trabajo, ejercicios físicos y trabajo táctico de parte del preparador físico Ariel Palena hacia el grupo de jugadores”. Y añade que hay registros audiovisuales y por medios electrónicos sobre actividades que los futbolistas hacían en sus domicilios.

La DT, además, multó a la sociedad anónima por varias infracciones tras la denuncia de los futbolistas patrocinada por el Sifup, específicamente por no otorgar el trabajo convenido (60 UTM, equivalentes a $ 3.019.320); no pagar las remuneraciones (60 UTM) y no exhibir toda la documentación exigida para fiscalizar (20 ingresos mínimos mensuales, que totalizan $ 4.131.800).

Específicamente, de acuerdo al informe emitido por el coordinador inspectivo Rodrigo Cabezas Aros, la dirigencia del Cacique no entregó las liquidaciones de remuneraciones de los jugadores de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Además, castigó con otras 60 UTM a la institución por no informar a la ACHS acerca de la grave lesión de Iván Morales, lo que fue considerado como “un incumplimiento a las obligaciones legales sobre prevención a los eventuales accidentes del trabajo”. En total, $13 millones en multas.

En dos informes, de 13 y 18 páginas, la DT detalla cómo fue el proceso para tomar la resolución, donde destacan entrevistas a los jugadores y cuerpo técnico y además en el documento se reprocha la labor del gerente general de ByN, Alejandro Paul, quien pese a pedir una prórroga en los plazos para entregar información, “remite parcialmente los antecedentes solicitados por el suscrito”.

Mal acogido

Dentro de las conclusiones, el ente laboral establece que la concesionaria se acogió mal a la Ley de Protección al Empleo, que tuvo al plantel entre abril y julio en el Seguro de Cesantía. “Se desprende que para el caso de la empresa fiscalizada no se cumple el requisito señalado en el Art. n°1, inciso 1, de la Ley 21.277, en el sentido de que el acto o declaración de autoridad que estableció medidas sanitarias que hubiera implicado la paralización de actividades en todo el territorio del país (…) en los hechos los jugadores de fútbol siguieron entrenando y cumpliendo con las instrucciones que les imparte el cuerpo técnico en sus domicilios”, precisa, para luego apuntar que “existiría un incumplimiento en la normativa”.

Por esta razón, se establece el pago del sueldo de mayo, porque hasta ese mes se investigó, pero este mismo criterio se puede utilizar para junio y parte de julio. Hoy los jugadores se reunirán para estudiar la situación.

ByN se impuso la ley del silencio tras la resolución. Mientras evalúa si apela la decisión, en parte del directorio asumen la derrota con preocupación. El bloque opositor a Aníbal Mosa lamenta ahora no haber esperado hasta fin de año para finalizar la relación con Umbro, que habría reportado ingresos por $ 1.000 millones. A ello, se suma el pago de más de $ 500 millones a seis jugadores por derechos de imagen y cuota de pase y el acuerdo con los restantes miembros del plantel para compensarlos con las utilidades de tres amistosos entre 2021 y 2022.