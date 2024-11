La dura crítica de Manuel Pellegrini a sus jugadores en el peor momento del Betis

Antes de que iniciara la fase de liga de la Conference League, el Betis asomaba como uno de los máximos favoritos para acceder al título. Tras cuatro fechas, esa certeza suena mucho más lejana. Sobre todo, tras la derrota ante el humilde Mlada Boleslav en República Checa.

“Esta es una derrota inesperada, porque teníamos gran ilusión de conseguir los tres puntos. El equipo no puede jugar, no es que no quiera. El tiro libre nos puso en ventaja, pero ellos ya habían llegado dos o tres veces y nosotros no pisamos el área contraria”, reconoció el técnico Manuel Pellegrini tras la caída por 2-1.

Asimismo, el DT insistió en que “no es que los jugadores no quieran, sino es que no pueden. Hay que buscar rápidamente una solución, nos quedan dos partidos en esta competición. Estamos en un bache futbolístico y nos vienen partidos complicados”.

Consultado por las razones de esta crisis, el Ingeniero argumentó que sus jugadores perdieron el rumbo después de receso internacional de selecciones.

“Mi interés es que el equipo encuentre el fútbol. Tenemos que procurar clasificar en esta competición, porque después de esos todos parten de cero. Debemos salir de esta crisis que se produjo después del parón de la fecha FIFA”, explicó el técnico.

Más críticas

Una mala racha del Betis que ha afectado de manera evidente a su plantel. De acuerdo con el Ingeniero, su plantel está en una espiral de derrotas que resulta peligrosa.

“El jugador siempre quiere, pero cuando se siente superado comienza a aislarse y tenemos que encontrar esa solución. En la parte defensiva estamos concediendo goles, pero tampoco rendimos ofensivamente y no marcamos”, dijo el chileno.

En la misma línea, el DT explicó que “debemos buscar soluciones en el campo con rendimiento más altos. Es cierto que juegan más jugadores de la cantera, porque tenemos muchos lesionados, aunque no es una excusa. Estamos mal y no creamos ocasiones, pero perdemos mucha confianza. Nos falta juego y tenemos que encontrarlo”.

Incluso, afirmó que “hemos dado una muy mala imagen futbolística tras el receso y eso tenemos que mejorarlo. Siempre intentamos, pero me preocupa que el equipo no haya encontrado la faceta que nos caracteriza. Debemos buscar rápidamente la solución en cuanto a la formación y los rendimientos”.

Respecto del trámite en la derrota, aseveró que “tuvimos muy pocas llegadas en el primer tiempo. Lo Celso estuvo casi 40 días sin jugar y solo lo hizo algunos minutos en el duelo anterior. Intentó hacer las cosas bien, hizo un gol, pero tenemos que ir encontrando su mejor versión, lamentablemente fue expulsado en el final y no lo tendremos en el próximo partido”.