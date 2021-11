La dura crítica de Quinteros: “Jugamos muy por debajo de nuestro nivel”

Emiliano Amor acierta desde los doce pasos y el Monumental explota. Atrás quedan los sustos que le hizo pasar Melipilla, atrás queda el penal que se perdió Leonardo Gil, atrás queda un partido para el olvido de los albos.

Sólo importa el resultado. Colo Colo se impone por la cuenta mínima y mantiene el liderato a sólo tres fechas del término del campeonato. “Sacamos los tres puntos adelante y mañana comenzamos a pensar en Curicó. Sabemos que siempre debemos mejorar, pero dejar la valentía, la garra y el coraje que tuvimos hoy”, analizó el héroe de la jornada.

Luego confesó que no estaba designado para cobrar la pena máxima, pero se tenía fe. “Al principio era Iván (Morales), luego Leo (Gil) y no quería que nadie se metiera delante mío”, develó y luego agregó: “Ellos juegan muy bien y nosotros los pudimos contrarrestar, a veces, y en otras no. Pero este triunfo es para mi familia, la gente y para mis compañeros”.

La historia de esa jugada que -seguramente- las y los colocolinos recordarán por siempre, la contó mejor Gustavo Quinteros. “Hoy el designado era (Leo) Gil. Pero Iván (Morales) tiene mucha personalidad y él quería patearlo. Y sé que Iván tiene personalidad y que puede hacerlo, pero esto se trata de confianza y le dije que dejara que lo pateara Emiliano e hizo el gol. Igual, no venimos bien en esto de los penales. De los últimos que hemos tirado, fallamos varios y hubiéramos tenido más puntos si los acertábamos”, reveló el entrenador del Cacique.

Luego, Quinteros analizó el compromiso y se sinceró: “Jugamos muy debajo de nuestro nivel, lo ganamos por garra, pero este equipo puede jugar mejor. Se notó mucho el bajo nivel de algunos, debido a que tuvieron que entrenar en un departamento y eso nos hizo mucho daño”, lanzó.

Acto seguido, el estratega de la entidad mapuche expresó: “No creo que hayamos sido superados, pero si tuvieron dos situaciones de gol en el primer tiempo y una que no fue tan clara en el segundo. Tuvimos jugadores por debajo del nivel individual y tampoco lo pudimos superar de lo colectivo. Pero el resultado fue fantástico, porque -no jugando bien- se logró el resultado”.

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

La dura crítica de los Potros

El camarín visitante no encontraba consuelo. Perderlo en los descuentos, cuando se tuvo todo para ganarlo era lo que más daba vuelta por las mente de los metropolitanos. “Faltó que la pelota ingresará y no entró. Quizás hubo malas decisiones en algún momento, pero se hizo un gran partido y ellos no nos generaron prácticamente nada. Sin embargo, cuando uno no convierte y no traduce en gol ese dominio, lo puede terminar sufriendo”, aseguró el adiestrador de los Potros, Cristián Arán.

Luego el DT no quiso referirse a los penales cobrados para Colo Colo, porque no vio la repetición. Más, si se habló de cómo se está peleando el descenso. “Se están viendo cosas que son llamativas, no soy quien para hablar de las decisiones que toman otros equipos (Wanderers), pero están pasando algunas cosas que no le hacen bien a la competencia. Uno ve partidos que son -a lo menos- extraños, uno no tiene pruebas, pero los que estamos en el fútbol sabemos que pasan cosas extrañas”, concluyó.