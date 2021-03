Los Diablos Rojos celebran en Manchester: el United gana y corta el invicto del City

En Manchester, la fiesta fue del United. En un duelo válido por la jornada 27 de la Premier League, los Diablos Rojos se impusieron por 0-2 al Manchester City y cortaron el invicto de su clásico rival. Los Citizens acumulaban 28 partidos sin derrotas, considerando todas las competencias, y 19 encuentros sin comenzar abajo en el marcador. Hasta este domingo.

El conjunto local tuvo un arranque del terror en el Etihad Stadium. De esos que son generados por desconcentraciones absurdas que se pagan caro, porque, en los albores del cotejo, Gabriel Jesus derribó en el área a Anthony Martial, la referencia de ataque de los forasteros. Una acción insólita que terminó con un penal y el posterior gol de uno que poco falla desde los 12 pasos. Bruno Fernandes, con un remate pegado al vertical izquierdo del meta Ederson, quien alcanzó a manotear el balón, estableció el 0-1.

Lo cierto es que los dirigidos por Pep Guardiola no la pasaron bien. No consiguieron causar verdadero peligro sobre la portería de su adversario, que tampoco fue superior sobre el campo de juego. Los celestes solo tuvieron una, cuando el primer lapso llegaba a su final. Una proyección de Riyad Mahrez que terminó con un tiro que no fue ni remate ni centro, y que por poco fue conectado por Jesus, quien, de todas formas, estaba en posición adelantada. Nada más.

El City salió con todo a enfrentar el complemento, demostrando una intención clara de cambiar su suerte. Al menos en el inicio. Casi lo logra en los 47′, con un disparo de Rodrigo Hernández que dio en el palo del ángulo superior derecho y se fue tras la línea de fondo.

Pero las intenciones de los dueños de casa se derrumbaron apenas minutos después. Una notable carrera por el sector izquierdo de Luke Shaw, quien se juntó con Marcus Rashford, concluyó con un remate del lateral izquierdo que dejó monolítico al portero Ederson. Un golazo que golpeó las aspiraciones de los ciudadanos en el cotejo y que terminó sentenciando el resultado. En Manchester celebraron los rojos.

Con este resultado, el United alcanzó las 54 unidades y trepó al segundo puesto del torneo, quedando a 11 puntos del City, el único puntero. Ahora, los pupilos Ole Gunnar Solskjaer se alistan para enfrentar al AC Milan, por los octavos de final de la Europa League, este jueves, desde las 14.55 horas. Los celestes, por su parte, deberán recibir al Sotuhampton, por la Premier, este miércoles, desde las 15.00.