La figura de Sergio Jadue irrumpe en las elecciones a la presidencia de la ANFP

La sombra de Sergio Jadue se instaló nuevamente sobre la ANFP. A través de un tuit, Raúl Delgado, uno de los líderes del bloque Futuro del Fútbol, que impulsa la candidatura de Lorenzo Antillo a la presidencia de Quilín, relacionó al controvertido ex presidente con el aspirante del bando contrario, Pablo milad. Citando una respuesta a La Tercera de Milad, el presidente de Unión San Felipe insinúa que el ex intendente miente y sigue teniendo contacto con el calerano, que lleva en Estados Unidos casi cinco años, confeso por cargos de corrupción y colaborando con el FBI en el FIFAGate. Se activa el modo campaña electoral.

Ante la consulta “¿Tuvo contacto con Jadue desde que se fue a Estados Unidos?”, realizada por este medio el 6 de junio, Milad respondió lo siguiente: “Él trató de comunicarse conmigo, pero no quise. Fue cuando yo estaba de candidato, en 2016. La verdad es que lo bloqueé, porque él quería manejar de cierta forma algún tipo de acción que no le permití. No me comuniqué con él. No le respondí un par de mensajes. Lo bloqueé completamente. En la auditoría forense, ni Curicó ni mi persona salieron nombradas en algo ilegal con la ANFP”.

Aquella respuesta provocó la reacción de Delgado durante la tarde de ayer, a través de Twitter. "@pablo_milad es cierto que lo bloqueaste? No tuviste más contacto mientras estaba en USA? Que harías si se demuestra lo contrario? Cómo lo explicarías? Sería grave si un candidato a la @ANFPChile no dijera la verdad ante la consulta periodistica”, escribió el mandamás aconcagüino.

En la entrevista concedida a este medio por Milad, se le consultó por la defensa que hizo de Jadue, en 2015, cuando recién había explotado el FIFAGate. “Lo que vive Sergio (Jadue) es lo que vivimos todos los que somos dirigentes, una crítica constante, un cuestionamiento a la honorabilidad. Siempre estamos expuestos a eso, más la gente que es brillante como Sergio”, declaró en ese entonces. El curicano admitió haberse equivocado y se quejó de que siempre le sacan en cara aquella reflexión.

“Una frase extemporánea, de mucho antes que se descubriera todo, no va a ocultar la sensación que tuve cuando me enteré de que me defraudó profundamente como persona y como dirigente”, dijo al respecto, el 6 de junio.

La Tercera contactó a Pablo Milad para preguntarle por el enigmático y punzante tuit de Delgado. Y declaró: “Eso pudo haber sido previo a todo lo que pasó. Están trabajando sucio. Es verdad lo que dije. Lo bloqueé. En las elecciones”.

La Tercera le preguntó a Delgado a qué se refería con su desafiante comentario hacia Milad. “Tengo entendido que Milad, como muchos de nosotros, tenía muy buena relación con Jadue. No me sorprendería que haya seguido teniendo contacto. Inclusive, hay rumores de que alguien tiene en su poder algunos chats que certifican ese hecho. De ser así y estar comprobado, sería complicado que Pablo haya mentido. ¿Tan grave sería reconocer esa posibilidad? ¿O es más grave decir que bloqueó a Jadue y que se demuestre que no es así? De ser cierto, lamentablemente, Milad quedaría mal parado”, sostuvo.

“Según versiones, estarían circulando algunos chats que demostrarían que hubo charlas entre Milad y Jadue, cuando este ya se encontraba en los Estados Unidos. Habrá que ver la veracidad de esas versiones. No pude leer ninguna comunicación entre ellos. Pero algunos conocidos me indicaron que los chats existen. De allí a comprobarlo hay una gran distancia. Habrá que ver lo que sucede en los próximos días. Me dolería, de ser así, que Pablo no haya reconocido ese hecho, porque no había motivo para hacerlo. Considero que no lo están preparando para determinadas acciones de comunicación”, agregó.

Ante esas versiones, el timonel sanfelipeño decidió emplazar públicamente a Milad. Según revela, el ex intendente del Maule le escribió por interno. “No puedo entregar ningún detalle, porque no vi esos chats. De allí que decidí, ante las versiones, escribir un tuit dirigido a Pablo para que tuviera la posibilidad de responder algunas de mis preguntas acerca del tema. Me envió un mensaje por chat, intercambiamos opiniones, pero nada me comentó sobre ese tema. Ustedes tiene la respuesta de Pablo. Seguramente se esclarecerá el tema. Corresponde que así sea. Si mintió, se equivocó, pero no por eso hay que criticarlo. Puede haber cometido un error como cualquiera”, cerró.

Las elecciones teóricamente aún no han empezado (el 18 de junio es el plazo para formalizar las candidaturas), pero la campaña sí ha comenzado. Y es ahí donde irrumpe de repente la controvertida figura de Sergio Jadue, al que uno de los bandos trata de relacionar con el candidato del otro. La partida ya está en juego.