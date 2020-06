La final de la Champions League se trasladará a Lisboa

El Comité Ejecutivo de la UEFA determinó este miércoles las sedes y el formato que se ocupara para terminar las ediciones de la Champions y Europa League.

En el caso de la Liga de Campeones, esta tendrá su final en Portugal. Con Atalanta, Leipzig, PSG y Atlético de Madrid ya en cuartos de final, se esperará la resolución de la llave entre Juventus vs. Olympique de Lyon, Manchester City vs. Real Madrid, Bayern vs. Chelsea y Barcelona vs. Napoli para conocer a los últiomos clasificados para la etapa final de ocho.

En este instancia los partidos de disputarán a partido único hasta la final que está programada para el 23 de agosto en Lisboa. Los cuartos de final se jugarían entre el 12 y 15 de agosto, las semifinales el 18 y 19 del mismo mes.

La Europa League, en tanto, también cambiará de sede final, pasando de la ciudad polaca de Gdansk a Alemania con el mismo formato de final de ocho. En esta competencia, se deberán jugar las llaves completas de ida y vuelta entre Roma vs. Sevilla e Inter vs. Getafe, además de las revanchas de las otras seis llaves.