La insólita comparación del preparador físico de la U: “Junior corrió más que Benzema en los últimos 10 partidos”

Tras conquistar la Copa Sudamericana 2011 y ganarlo todo a nivel local, la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli fue comparada con el inmortal Barcelona de Lionel Messi, Xavi y Andrés Iniesta. Luego, en años más recientes, el técnico Ángel Guillermo Hoyos comparó a varios de sus pupilos con estrellas del fútbol europeo.

Lo que nadie suponía, en ese entonces, es que tras ganarle a General Velásquez -un equipo de la Segunda División- y con solo dos semanas de trabajo en el Centro Deportivo Azul, otra vez la U sería igualada con uno de los equipos más poderosos de Europa, y con algunas de sus leyendas más importantes.

¿El responsable? El nuevo preparador físico de los azules, Alejandro Valenzuela, quien aseguró que uno de sus pupilos superaba a Karim Benzema, estrella indiscutida del Real Madrid y candidato fijo a quedarse con el Balón de Oro.

“Junior corrió más que Benzema en los últimos 10 partidos”, aseveró el profesional en el programa web Hablemos del Bulla. Y su hipérbole no terminó ahí, pues agregó que Pablo Aránguiz y Mauro Morales corrieron “más que Kroos y Modric”, dos referentes del vigente campeón de la Champions League.

Y cuando parecía que los paralelos se terminaban, Valenzuela arremetió con otro que sorprendió a la fanaticada azul. “Algunos tienen para mejorar mucho, como José Castro. Yo digo, y se lo digo al entrenador, que puede llegar a ser el Paolo Maldini de Chile si se le propone. Si entrena al máximo, no tiene límites. Si entrena en la zona de confort, se le terminará la carrera joven”, sentenció el integrante del cuerpo técnico encabezado por Diego López.

En todo caso, no es primera vez que la pasión desborda al PF. Antes, cuando estaba en Liga Deportiva Universitaria de Quito (2017), aseguró que “no tenemos jugadores tan inteligentes como hubiésemos creído, aunque sí hay algunos”, tras una serie de malos resultados obtenidos por el equipo ecuatoriano.

Hoy, en cambio, sabe que los estudiantiles no vienen pasando por su mejor momento y, por lo mismo, arengó: “Me gustaría que no piensen en el pasado, que si reciben un gol se centren en lo que vienen haciendo con el entrenador y no en las consecuencias de un posible mal resultado”. ¿La razón para ello? “El resultado no depende de ellos, pero sí del equipo ayudarse, alentarse. Eso nos ayudará a que la idea del entrenador se pueda plasmar en un buen juego”, concluyó.