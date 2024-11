La lista de exigencias firmada por todos los capitanes del fútbol chileno proyectando la temporada 2025

La temporada 2024 del fútbol chileno aun no finaliza. A una fecha del cierre todavía quedan por dirimir los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana, además del campeón, que puede ser Colo Colo o la U. Sin embargo, desde el Sifup ya miran lo que será el curso entrante. El organismo presidido por Gamadiel García tiene una lista de exigencias que le harán a la ANFP para que sea considerados en las bases de los Campeonatos de Primera División, Primera B, Segunda División. El documento fue firmado por los capitanes o delegados de los 46 clubes de las categorías mencionadas, según información recabada por El Deportivo.

Los cambios que propone el Sindicato fueron dados a conocer a la sede de Quilín. Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, desde la sede del fútbol chileno saben que el no cumplir con las peticiones de los futbolistas podría provocar una paralización. Sin ir más lejos, este año ya existió un conflicto luego de que el Consejo de Presidentes aprobara aumentar el cupo de extranjeros. De hecho, es uno de los principales puntos del oficio al que tuvo acceso El Deportivo que envían es referente a aquel tema. Buscan bajar los cupos de seis a cinco, manteniendo el máximo de cinco en cancha. Lo mismo para Primera y Primera B. En el caso de Segunda, quieren la idea es que sean tres máximo por plantilla y esa misma cantidad en el campo de juego.

Ya se ha jugado la mitad del Campeonato Nacional 2024. Foto: Photosport

El Sifup, en esa línea, propone otros nueve cambios estructurales a las competencias. Primero, que los torneos locales tengan una duración de por lo menos 11 meses completos y que la fecha de inicio y término sea estandarizada para las diversas divisiones, con una diferencia de máximo una semana de desfase. Exigen también que los jugadores que sufran una lesión “en partido o entrenamiento de su club o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo o viceversa, continuará percibiendo de parte del club íntegramente las remuneraciones, asignaciones y emolumentos convenidas en su contrato de trabajo, incluidos los bonos o premios pactados, hasta que le sea otorgada el alta médica funcional deportiva”.

Otra modificaciones corresponde a la Segunda División, que ahora cuenta con solo un ascenso. Hace algunos días, de hecho, Deportes Melipilla logró el título. Desde el Sifup aseguran que deberían ser dos los cupos en aquella categoría, argumentando que es lo que ocurre en las otras dos. También piden que sea repensada la regla del Sub 21 “por una que realmente propenda al desarrollo íntegro y efectivo del fútbol formativo nacional”. Este elemento fue tocado por Nicolás Córdova, el jefe de la selecciones juveniles, quien también fue crítico del formato. “Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla”, señaló el DT.

Entre otros puntos, piden que a los jugadores se les proporcione los datos que se obtienen en las mediciones sacadas con GPS, IA, test, etc., al ser información propia, también que la ANFP fiscalice que los jugadores reciban su porcentaje de transferencia, que haya libertad para fichar por otro club de la misma categoría a mitad de temporada. Además, exigen a los clubes una garantía de 60 millones de pesos al ente rector del balompié chileno para “el fiel cumplimiento de sus obligaciones laborales”.

En lo administrativo, exigen sanciones para los directivos de clubes que sufran pérdida de puntos o sean desafiliados. “El gerente general de la respectiva institución deberán ser sancionados con la suspensión de, al menos, cinco años de la actividad, esto implica la inhabilitación absoluta para ejercer en o ante la ANFP cualquier clase de actividad directiva y todo cargo, tarea o función que esté relacionado con asuntos referentes al fútbol”, proponen.