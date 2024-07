La llamativa reflexión de una de las figuras de Colombia: “Dios está haciendo algo que no es normal”

La Copa América de Estados Unidos 2024 llega a sus instancias finales. Este martes y miércoles se desarrollarán las semifinales de la competencia continental, teniendo como protagonista de uno de los cruces a la selección de Colombia.

El conjunto cafetalero se inscribió en esta instancia tras golear por 5-0 a Panamá y ahora tendrá el desafío de medirse contra Uruguay.

Una de las figuras y autor de uno de los tantos en el triunfo colombiano sobre los canaleros fue Miguel Ángel Borja, quien en la zona mixta compartió una llamativa reflexión.

“Esta es una selección que le teme a Dios, empezando por el cuerpo técnico. Y Dios está haciendo algo que no es normal. La cantidad de partidos que llevamos sin perder, solamente son obra de Dios. Creo que vamos por buena camino”, aseguró el atacante de River Plate.

“Pasar la barrera de los 20 partidos sin perder, es algo que muy pocos equipos lo han conseguido. Esta selección tiene algo especial. Empezando por el entrenador, tiene en mente el corazón, no es normal, va más allá de lo natural”, profundizó sobre el invicto.

También reveló una situación que tuvo con Juanfer Quintero en la previa del penal: “Le dije que era mi hermanito, je. Apenas le dije eso, le toqué el corazón, la fibra, y me lo dejó”.

Miguel Ángel Borja celebra su gol contra Panamá. Foto: USA Today Sports.

La mesura de Néstor Lorenzo

Por otro lado, el técnico de la selección de Colombia Néstor Lorenzo llamó a la tranquilidad después de la goleada contra Panamá.

“El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado. Fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y nosotros ahí fuimos efectivos, ahí se marcó la diferencia”, expresó tras el duelo.

“La clave fue competir en todo sentido de la mejor manera, desde lo físico y lo técnico. El partido no fue cómodo para nosotros. Ganando por ese abultado resultado pareciera que fue un baile y no fue así. Fue un partido duro”, agregó.

“No hay cinco goles de diferencia, no me parece que esa haya sido la diferencia real en cuanto al juego. Sí, Colombia se plantó con autoridad, jugó y encontró el partido. A los 15′ íbamos 2-0 y eso es una tranquilidad, en el sentido que Panamá tenía que salir a buscar e iba a dejar espacios atrás. (Panamá) es un equipo que sabe a qué juega, que tiene mucha potencia física y que de pronto lo que le falta es jugadores que jueguen en equipos más importantes, pero tiene calidad y futuro”, continuó el DT.

Por último, ya apuntando a la semifinal, remarcó que “estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo, con el otro grupo tenemos bastante desventaja. Y con los que van a jugar ahora, la otra llave, estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hoy pudimos hacer todos los cambios de todos los muchachos que venían con más minutos, vamos a llegar bien”, aseguró Lorenzo.

El partido entre Colombia y Uruguay por las semifinales de la Copa América está programado para este miércoles 10 de julio a partir de las 20.00 horas de Chile.