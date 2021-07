La piscina no cansa a Köbrich: la nadadora que sigue haciendo historia por Chile

Kristel Köbrich sigue escribiendo páginas en la historia de la natación y el deporte chileno. Con su debut en Tokio 2020, la mañana de este lunes, se inscribe como la segunda deportista nacional con más citas olímpicas en el cuerpo, igualando lo hecho por la atleta Erika Olivera. La nadadora radicada en Argentina, hace casi dos décadas, nadó en la última serie de los 1.500 metros libres -prueba que debutaba en los JJ.OO.- junto a la actual récord mundial de la especialidad, la estadounidense Katie Ledeky, y la actual recordista sudamericana, la argentina Delfina Pignatiello, su gran rival a vencer.

Después de años esperando la oportunidad de nadar su mejor prueba en la cita de los cinco anillos, la deportista del Team Chile llegaba con el 15° mejor tiempo del ránking elaborado por FINA (Federación Internacional de Natación), en periodo de clasificación olímpica de los últimos dos años, por lo que su paso a una final olímpica era casi imposible. Pero Köbrich nadó contra ella, en busca de sus objetivos y sus sueños. Paso a paso. Brazada a brazada. Y así, con esos antecedentes, se lanzó al agua en el centro acuático de Tokio, en busca de mejorar su registro de inscripción que logró en el Sudamericano de la especialidad en marzo pasado.

Demostrando que a sus 35 años pesa más la experiencia y los años de entrenamientos que la juventud para enfrentar este tipo de pruebas y reponerse a las adversidades, Köbrich tuvo una más que correcta presentación, parando el cronómetro en 16′09′'09, que le alcanzó para quedar sexta en su serie, la más rápida de toda las clasificaciones, y terminar finalmente en el lugar 14 de la general, convirtiéndose en la mejor actuación de un deportista del Team Chile en las primeras cuatro jornadas de competencia de Tokio 2020. Y no sólo eso, este es el mejor resultado de la natación chilena en una cita olímpica (ver tabla).

Luego de la competencia, la chilena, siempre muy autoexigente, repasó su nueva experiencia olímpica: “La marca fue un poquito más de lo que esperaba, pero sigo estando dentro de las 15 mejores del mundo. Es un orgullo representar a Chile en lo más alto. Me quedan los 800 metros, pero estoy bien. Se dio todo lo que tenía, pero uno siempre quiere más y trabaja para más”, sentenció.

La sirena nacional asume que llegó tarde la posibilidad de competir en su prueba, porque antes no era considerada olímpica. Pero no se echa a morir. “Esta es la realidad y hay que aprovecharla. Son unos Juegos Olímpicos diferentes y hay que tenerlo en cuenta. Agradezco a todos”, comentó a TVN tras su participación. Además, la chilena agregó: “Llegué de la mejor manera que podía llegar, para la próxima quizás vamos a prepararlo distinto, no sé si habrá otra pandemia, pero nos lleva a analizarlo de otra manera”, dijo la chilena, dejando la puerta entreabierta y descartando -de momento- un posible retiro. Hay que recordar en su medallero personal. entre otros logros, Kristel tiene un oro en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011) y siete oros en Juegos Odesur.

Es Köbrich. Es la chilena que nunca se rinde, que ahora se focalizará en su desafío más próximo: los 800 metros libres.

Top 10 actuaciones de chilenos en natación olímpica:

1° Tokio 2020. 1.500 mts Libre: Kristel Köbrich, 16′09″09 / Puesto 14

2° Londres 2012. 800 mts. Libre: Kristel Köbrich, 8′29″55 / Puesto 14

3° Atenas 2004. 800 mts. Libre: Kristel Köbrich, 8′40″41 / Puesto 15

4° Rio 2016. 800 mts. Libre: Kristel Köbrich, 8′34″34 / Puesto 17

5° Beijing 2008. 800 mts. Libre: Kristel Köbrich, 8′34″25 / Puesto 20

6° Atenas 2004, 400 mts. Libre: Giancarlo Zolezzi, 3′56″52 / Puesto 25

7° Atlanta 1996, 200 mts. Espalda: Nicolás Rajcevich, 2′05″79 / Puesto 27

8° Tokyo 2020. 400 mts. Libre: Eduardo Cisternas, 3′54″10 / Puesto 27

9° Atenas 2004. 1500 mts. Libre: Giancarlo Zolezzi, 16′00″52 / puesto 30

10° Sidney 2000. 400 mts. Libre: Giancarlo Zolezzi, 4′01″51 / puesto 40