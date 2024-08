La razón que provocó la fuerte pelea entre Argentina y Francia en los Juegos Olímpicos

Francia se impuso por la cuenta mínima a Argentina y la eliminó de los Juegos Olímpicos de París 2024. El partido fue emocionante, sin embargo, los focos se han centrado en la polémica pelea entre los planteles, en un capítulo más de la rivalidad entre estos países que se originó en Qatar 2022. El escándalo finalizó con un jugador expulsado y picantes declaraciones. Pero, ¿cómo comenzó?

El francés Enzo Millot salió reemplazado y al pasar cerca del banco transandino, festejó y realizó gestos obscenos, algo que sus rivales, que ya estaban exaltados, no dejaron pasar. Nicolás Otamendi, Leandro Brey y Lucas Beltrán se le fueron encima, y rápidamente se sumaron futbolistas de los dos seleccionados.

“Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. Mas ó menos no entendía bien lo que estaba pasando, pero después me doy cuenta que fue a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, lo que quieras, pero después eso no me gustó. Va en cada uno”, declaró posteriormente el propio Otamendi en TyC Sports.

Foto: REUTERS/Susana Vera

Como si fuera poco, Gerónimo Rulli, de manera paralela estaba, estaba en una discusión con Sildillia. Luego el tumulto de futbolistas agrediéndose se internó en el túnel, donde continuaron el conflicto. Una vez terminada la pelea, los franceses volvieron al campo de juego y lejos de acabar las provocaciones, se fueron a celebrar en la cara de la hinchada visitante.

Claro que este retorno a la cancha no les salió gratis. En ese instante, el juez del partido aprovechó y expulsó a Enzo Millot para la semifinal, instancia en la que deberán medir fuerzas ante el combinado de Egipto, el próximo lunes 5 de agosto.

Las disculpas de Henry

Una vez superado este conflicto, el DT de Francia, Thierry Henry, se mostró molesto por lo ocurrido: “No me gustó lo que hizo mi jugador, no estoy de acuerdo con eso. Me estaba saludando con el DT rival y, cuando giré, me encontré con el escándalo”.

“Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador”, agregó.