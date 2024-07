La respuesta de Lucas Assadi al análisis de Alexis Sánchez sobre los futbolistas jóvenes chilenos

La realidad de los futbolistas jóvenes chilenos ha sido un tema de discusión a lo largo de los años. Sobre todo en lo que respecta a su madurez. Precisamente, hace unos días, Alexis Sánchez abordó esta situación en una entrevista con Mark González, donde se refirió al rol que cumple en el crecimiento de sus compañeros más jóvenes.

“Hoy en día, como estoy ahora, tanto en la Selección como en mi club, trato de ayudar. Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la Selección, como Darío Osorio, Marcelino Núñez o Lucas Assadi. Y a veces yo soy exigente, pero siempre constructivo”, reveló.

En esa línea, puso como ejemplo a uno de sus emblemáticos compañeros en el Inter. “Por ejemplo, yo los comparo a ellos con Lautaro Martínez, a quien en un entrenamiento le pido dos cosas y aprende rápido. En cambio al jugador chileno le cuesta un poco entender”, expresó.

También destacó cómo se nutre de conocimientos a partir de esa experiencia. “A mí también me gusta mucho aprender de ellos. Por lo mismo, cuando estamos sentados, intento conversar sobre otras cosas, no solo fútbol”, sostuvo. “No porque uno es más grande no puede aprender de ellos. Yo soy grande y quiero aprender de ellos”, agregó.

“Siempre me habla”

Uno de los aludidos por Alexis es Lucas Assadi. El talentoso volante de Universidad de Chile, quien ha levantado su nivel en los últimos partidos, abordó los dichos del tocopillano, en conferencia de prensa.

“Me lo tomo de buena manera, que me tenga considerado. Siempre me habla, me aconseja, me dice las cosas que podría hacer mejor, que podría mejorar”, respondió sobre su relación con el Niño Maravilla.

Asimismo, le pusieron como ejemplo la actuación de Lamine Yamal en la Eurocopa, quien con solo 16 años deslumbra al mundo. “Yo siento que todas las carreras son diferentes. Lamine, hizo un golazo ayer, es extraordinario. Si es por comparar, Darío (Osorio), un amigo mío, se fue y la está rompiendo. Todas las carreras son diferentes”, concluyó.