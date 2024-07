Ricardo La Volpe cuestiona la carrera de Marcelo Bielsa a horas de la semifinal de la Copa América

Uruguay consiguió el paso a las semifinales de la Copa América después de superar en los lanzamientos penales a Brasil por los cuartos de fin de la competencia.

Mientras David Faitelson y Ricardo La Volpe analizaban el planteamiento del juego propuesto por la Celeste de Marcelo Bielsa, se enfrentaron en una intensa discusión en medio del programa Línea de 4.

Todo comenzó cuando Faitelson calificó al Loco como un “fenómeno” en el banco, algo con lo que discrepó La Volpe. “Me gusta porque es un técnico que demostró, que estuvo en Europa, pero en algo tengo razón… nunca dirigió grandes equipos en los que hay que proponer y ser grande, por ejemplo, un River, un Boca, un Real Madrid, un Bayern. Yo tengo otras ideas con otros técnicos, él es bueno, Simeone es bueno, Mourinho es bueno, pero no son de mi idea, a mí dame un Guardiola”, argumentó el Bigotón.

Ante esto, Faitelson se molestó y le dijo a La Volpe que él tampoco había dirigido a un equipo grande, a lo que el extécnico de la Selección Mexicana respondió de forma sarcástica: “No, Boca (Juniors) es chiquito… de qué carajos hablas”.

“Pero lo de Boca mejor escóndalo, fue uno de sus peores papelones como entrenador”, contestó Faitelson e incluso agregó que hasta él “hubiera hecho campeón a Boca en aquella época (2006)”, palabras que encendieron a La Volpe que se fue con todo contra su compañero.

“¿Vos? Si vos no podrías dirigir ni en la puerta de tu casa, ni en tu patio, ni en el barrio te dan para que juegues porque vas a arruinar los jugadores. Dedícate al boxeo, conmigo no hables de futbol, no tienes idea”, comenzó.

“Tú te llevas por estadísticas y yo me llevo por otras cosas, cada uno tiene sus puntos de opinión. Te puedo respetar como periodista, lo que vendes en las redes, que lo haces bien a propósito, en contra del América. Pero a mí no me hables de fútbol, no sabes lo que es un sistema de juego”, sentenció un Bigotón ya enojado.

Revisa el momento

Lejano al estilo Bielsa

La propuesta de Bielsa, por la que arrancó la discusión, no es del gusto de Ricardo La Volpe. De hecho, en 2020 ya lo había criticado. A pesar de que en ese momento el rosarino consiguió el ascenso con el Leeds tras 16 años, su idea de juego no lo convencía.

“Fui atrás de él en el América y en Atlas. Bielsa es un hombre muy estudioso pero lo veo sistemático; el hombre a hombre. Lo vi ahí y en Argentina, cuando (Ariel) Ortega tenía que seguir a Roberto Carlos. Son puntos de vista, son de los que saben algo de sistema. Tiene su librito y es un ganador, tiene resultados pero no me gusta el estilo, me gusta más los técnicos que arriesgan más”, explicó en ese momento.

“Yo respeto a todos los técnicos, cada uno tiene su librito, su legado y forma de jugar. Yo siempre dije que si pago por ir a ver una obra de teatro tiene que ser por algo que me guste. En esa idea yo me hice. Hay equipos que no los veo porque no me gustan, no por los resultados, sino por el juego; hay técnicos que son muy buenos pero son sistemáticos y no arriesgan”, complementó.

Por último, en un diálogo con Marca, destacó a los entrenadores que sí le son agradables de ver por cómo plantean el juego. “Yo veo a Pep Guardiola, a Klopp porque me gusta como juega el Liverpool. Si veo a esos equipos que me dan algo y me gusta”.