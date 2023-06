La revelación de Shakira en medio de un juicio en España: “Piqué tenía una relación súper tensa con Guardiola”

En el marco del mediático juicio que enfrenta por posible fraude al fisco español, la cantante colombiana Shakira reveló una serie de detalles sobre la tensa relación laboral entre su expareja, Gerard Piqué, y el actual técnico del Manchester City, Josep Guardiola, cuando ambos eran parte del primer equipo del Barcelona. Una situación que era desconocida, al menos, hasta hoy.

“Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, declaró la artista sudamericana, según publica este viernes el diario El País, en el marco del juicio por US$ 14,5 millones que enfrenta con Hacienda, en España.

El ya retirado defensa catalán fue parte de la época gloriosa del cuadro azulgrana, que bajo el mando de Pep ganó todos los títulos posibles, incluidas dos Champions League. Piqué se formó en La Masía, por lo que era un jugador de casa, identificado con el club, al igual que el entrenador. Ambos tuvieron mucho éxito en el Barcelona.

Sin embargo, Shakira reveló que las cosas entre ambos deportistas no estaban tan bien como parecía en esos años, ya que las tensiones entre los dos eran un asunto habitual, al punto de que uno se tendría que ir de la institución culé en cualquier momento.

Ahora bien, ¿por qué Shakira habló de su exnovio y de su relación con el actual técnico de los Citizens, en medio de un juicio por fraude al fisco? Justamente para tratar de convencer a los jueces de que no vivió de manera estable en España sino hasta 2015, razón por la cual no podía establecerla como residencia fiscal anteriormente.

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, explicó la artista durante el juicio, según lo publicado por El País.

“Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble. Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna”, concluyó Shakira, a modo de justificación ante los jueces.

En 2021, el propio Piqué había reconocido que su relación con Guardiola cambió cuando comenzó a salir con Shakira. “Llegamos a un punto de tensión con él importante, y del vestuario en general. La rivalidad con José Mourinho desgastó mucho. Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia; ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión. Sentía que en los entrenamientos lo tenía que hacer todo perfecto. Si ha habido algún momento en el que me he planteado irme del Barça fue aquella temporada”, declaró esa vez en el programa La Sotana.