La salida del hijo y la decepción con Milovan Mirosevic: las respuestas a las quejas de Luis Núñez por el quiebre de su relación con la UC

En la entrevista que le concedió a El Deportivo, en la cárcel de Rancagua, Luis Núñez abordó todos los temas que le han afectado en el último tiempo. Desde el juicio en el que fue condenado a 10 años por el homicidio de Juan Pinto, ocurrido en 2018, en el que niega participación hasta los errores que cometió durante una carrera en la que, por condiciones, pudo llegar lejos. Lucho Pato fue sincero y autocrítico.

El exfutbolista, quien llegó a convertirse en ídolo en San Carlos de Apoquindo también abordó su relación actual con Universidad Católica. Declaró que sigue siendo hincha del club. “Yo soy cruzado de corazón y nunca lo voy a negar, pero la Católica jamás se ha pronunciado. A lo mejor no los necesito, pero jamás se han pronunciado”, expuso.

Luego, fue incluso más específico. “La vez pasada, (Milovan) Mirosevic estuvo en un evento. Hay cosas que han pasado. Tengo un amigo que estuvo metido conmigo en mi problema pasado y hoy se ha acercado a San Carlos a pedir una camiseta que yo he necesitado y le negaron la entrada. Directamente, Mirosevic le dijo que no fuera más, que era una mala influencia, porque yo era su amigo. Le creo a mi amigo y me extraña del Milo. Llegué primero que él a la UC, a los 10 años. Él, a los 12 o 13. Siempre fuimos buenos amigos. Y si mi amigo me dice la verdad, que pena por él. Si le están cerrando puertas por mi culpa. También lo vivió mi hijo. Por ser mi hijo lo trataron de una forma que no corresponde. Lo apartaron por ser hijo mío”, planteó.

El ex capitán estudiantil explica la situación, aunque establece enfáticamente que no es su intención polemizar con su excompañero. “Efectivamente esa persona visitó las dependencias del club, me pidió un favor, al cual accedí y no supe más de él”, aclara a El Deportivo, respecto de la visita del amigo al que alude Núñez a San Carlos de Apoquindo.

Luis Núñez y Bryan Núñez, en un partido de la UC.

Una herida que cierra de a poco

Bryan Núñez es el protagonista de la segunda historia. Como su padre, se declara cruzado de corazón y sostiene que cuando puede asiste al estadio, como lo hacía con su progenitor. Es lo único que menciona, porque prefiere dar vuelta la página. Hoy, brega por lanzar su carrera, que también incluye un paso por Deportes Linares. El delantero es parte de Trasandino, de Los Andes, donde es dirigido por Francisco Arrué, ex compañero de Lucho Pato. El mayor de los Núñez destacó que Pancho había sido una de las personas que lo acompañó en su carrera que había mostrado preocupación por la compleja situación que vive.

Hace dos años, Bryan Núñez había manifestado su decepción con los estudiantiles. “De la UC me sacaron por el apellido”, denunció el vástago de Lucho Pato. “El ser hijo de Luis Núñez es especial. En la UC cuando era cadete me mandaron a sacar por ser de apellido Núñez. Una vez se me acercó alguien del club y me preguntó mi apellido. Le dije que Núñez. Él me preguntó si era hijo de Luis y le dije que sí. Al día siguiente me dijeron que no fuera a entrenar. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Quizás por los problemas de mi papá o quizás mi papá tuvo problemas con la dirigencia, no sé”, manifestó, en un diálogo con El Deportivo.

En esa oportunidad, Cruzados salió a explicar la situación a través de una comunicación formal en su cuenta en Twitter. “Nos comunicamos con Bryan Núñez, futbolista de Deportes Linares e hijo de nuestro recordado exjugador Luis Núñez, para tener más antecedentes y aclarar esta situación. Nos contó que fue parte de la #CanteraCruzada entre los 11 y los 14 años. Luego, partió con su papá a Perú y cuando regresó, a los 16 años, estuvo a prueba algunas semanas, no siendo seleccionado. Bryan nos relató que el día antes de que le comunicaran que no quedaría seleccionado, se le acercó una persona de “civil” (sin indumentaria del cuerpo técnico) que el creyó que se trataba de un dirigente, el cual le preguntó si era hijo de Luis Núñez. Por tal razón él conecta ambos hechos y asume que su no selección se pudo deber a dicho parentesco”, expusieron los estudiantiles en tres tuits seguidos.

“Aclaramos que las razones de selección de jugadores son de carácter deportivas y exclusivas del Área Técnica y que por ‘Lucho’ Núñez, independiente de su situación legal actual, guardamos el mayor aprecio, por ser un jugador formado e identificado con nuestra institución”, establecieron.