La sentida despedida de Hamilton antes de su llegada a Ferrari: “Ahora tengo la oportunidad de cumplir un sueño de la infancia”

Lewis Hamilton remeció a la Fórmula 1 luego de fichar por Ferrari, en lo que fue una noticia histórica. Un movimiento que tranquilamente se puede catalogar como el fichaje del siglo. El británico heptacampeón del mundo recala en la escudería del Cavallino Rampante.

A pesar de su éxito con McLaren y Mercedes, el oriundo de Stevenage siempre admitió que uno de sus sueños era conducir uno de los monoplazas de la escuadra italiana. En 2025, luego de finalizar su vínculo con los alemanes, formará parte de Ferrari.

En ese sentido, Hamilton se refirió al movimiento con un sentido mensaje a través de sus redes sociales: “Han sido unos días locos y llenos de emociones muy diversas”, arrancó, a modo de introducción. “Pero como todos sabéis, después de 11 años increíbles en el equipo Mercedes, ha llegado el momento de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a la Scuderia Ferrari en 2025″, complementó.

El británico valoró su paso por la escudería alemana y aseguró estar cumpliendo un sueño al fichar por la italiana: “Me siento increíblemente afortunado, después de lograr con Mercedes cosas que sólo podía soñar cuando era niño y que ahora tengo la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia. Conduciendo en rojo Ferrari”, indicó.

Su sueño

Hamilton agradeció su paso por Mercedes y aseguró que juntos “ganaron títulos, batieron récords y se convirtieron en la asociación piloto-equipo más exitosa de la historia de la F1″. No obstante, aseguró estar feliz por su nueva etapa: “Es el momento adecuado para hacer un cambio y asumir un nuevo desafío. Todavía recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me uní a Mercedes por primera vez en 2013. Sé que algunas personas no lo entendieron en ese momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo. ahora. Estoy emocionado de ver qué puedo aportar a esta nueva oportunidad y qué podemos hacer juntos”, señaló

Por otra parte, también aseguró estar concentrado en lo que será la temporada entrante. “Sin embargo, en este momento no estoy pensando en 2025. Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Estoy más motivado que nunca, más en forma y concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más. Estoy 100% comprometido con el trabajo que necesito hacer y decidido a terminar mi asociación con el equipo en lo más alto”, añadió.

Finalmente, sentenció su despedida con un sentido mensaje: “Gracias a todos los que habéis estado en este viaje conmigo, todos me habéis animado mientras perseguía mis sueños y espero poder seguir haciéndolos sentir orgullosos. Como siempre, te envío mi amor y energía positiva”, finalizó.