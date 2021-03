La sombra de Garin queda fuera en el debut de Buenos Aires

Christian Garin (22°) se despide de Buenos Aires en segunda ronda. El chileno, que quedó libre en primera, no estuvo a la altura y fue sobrepasado por Sumit Nagal (150°), quien aprovechó el desgano de la raqueta nacional para abrochar por 6-4 y 6-3 un partido, que fue parejo en el juego, pero dispar en la intensidad. Un golpe duro para Gago, quien era uno de los favoritos en el torneo transandino. Su retorno tras la lesión que lo dejó fuera de las canchas durante toda la gira australiana, no fue el esperado. Ahora todas las expectativas se vuelcan en Santiago.

La falta de ritmo se notó inmediatamente. Garin proponía en los paleteos, pero cuando debía liquidar los puntos simplemente no podía dar con la potencia y profundidad necesaria. Dudada en los golpes importantes y así sumaba fácilmente errores no forzados. Nagal por su parte se aferraba a la intensidad para ganar, una que fue mucho mayor que la del tenista nacional. El servicio de Christian tampoco le ayudaba y los quiebres en contra comenzaron a ser habituales.

Parecía que todo mejoraba cuando mantuvo su saque en el tres iguales, pero fue solo un espejismo, ya que nuevamente volvió a apagarse. A una velocidad muy baja para un jugador de élite, intentó superar al asiático que pacientemente esperaba el error, o el espacio, para liquidar al chileno. Así llegó el quiebre en el cuatro iguales, uno que al ariqueño le costó el primer parcial en el juego siguiente. La caminata rendida y las miradas perdidas no era una buena señal.

Garin seguía intentando sobrepasar al de la India, pero derechamente no podía. El problema no estaba en los golpes, sino que en la consistencia. Los meses sin competir le comenzaban a pasar factura a un chileno que a momentos perdía la cabeza en el Court Guillermo Vilas. Dos quiebres en contra, en sus primeros dos juegos eran solo la punta del iceberg. El pupilo de Davín no podía proponer y tenía que asumir un rol defensivo para hacer daño, cediendo mucho terreno en la pista. Del jugador agresivo que la rompió en la gira sudamericana el año pasado, la pura sombra.

Encontró un poco de claridad en el segundo set, pero el panorama se difuminó rápidamente. Ilusionó cuando se puso 3-2, pero derechamente no era su día. Volvió a perder su juego en el tres iguales, y de manera increíble. Tuvo un sin fin de oportunidades para llevárselo, pero siempre terminaba esas jugadas con un error no forzado. La cantidad de quiebres, seis en ese momento, que tuvo Garin fue preocupante.

Con el partido tan a cuestas el chileno arriesgó para ver si lograba pelear el parcial, pero no fue así. Nagal terminó aprovechando la ventaja y se llevó el set por 6-3, con otro quiebre a favor. Tremendo nivel del Indio, que entró al cuadro tras los clasificatorios y ahora ya está en cuartos de final.

Derrota que deja cabizbajo al chileno. Sufrió la falta de rodaje y no pudo competir como venía haciendo, fue una sombra de su nivel. Lo de hoy es una sorpresa por donde se le mire. Ahora viene Santiago, la última etapa de la gira sudamericana, una que hasta ahora es muy distinta a la que hizo el año pasado, cuando se llevó Córdoba y Rio. Habrá que ver cuanto falta para que Garin despegue esta temporada, de local puede ser la oportunidad.