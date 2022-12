La sorprendente respuesta de Louis Van Gaal sobre los rumores que lo ligan a Bélgica: “Primero tendrían que convencer a mi esposa”

Los octavos de final de Qatar 2022 comienzan a disputarse este sábado al mediodía. Pero ya hay más de una selección clasificada que está pensando en la desenlace que se disputará el próximo 18 de diciembre y se ven alzando la Copa del Mundo.

Uno de ellos, es Louis Van Gaal, el director técnico de Países Bajos. El mítico entrenador declaró sin tapujos que “queremos ser campeones del mundo y para ello, nos quedan cuatro partidos”. El primero de ellos será ante Estados Unidos y si logra saltar ese escollo, se encontrará con el ganador de la llave que enfrenta a Argentina con Australia.

Eso sí, Van Gaal aseveró que cuando piensa en la gloria planetaria “no estoy menospreciando a Estados Unidos. Para nada. Creo que son un gran ejemplo de lo que es un buen equipo”. Luego agregó que “ellos son una escuadra enérgica, muy fuerte. Difícil para cualquier oponente”.

No obstante, el estratega neerlandés insiste en fijar su mirada en aquel partido que definirá al nuevo monarca del planeta fútbol y hasta se da el tiempo para un par de bromas y una gran ironía. “Dije en una entrevista, es cierto, que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento, no somos campeones del mundo; y según la prensa de mi país, no lo seremos”, pegó el palo.

¿A qué se refería? A las críticas que ha recibido su equipo por el pragmatismo mostrado en este campeonato y también al rumor que lo liga a la banca de la selección belga una vez terminada la fiesta en la península arábiga. “Es un país maravilloso, me gusta mucho. Pero primero tendrían que convencer a mi esposa, por que no creo que quiera mudarse”, lanzó entre risas.

Pero los presentes en la rueda de prensa no estaban bromeando e insistieron sobre la información que circula con intensidad en Europa. “No, en serio. Este tipo de decisiones las tomo yo. Y ahora estoy trabajando con Países Bajos. Y queremos ser campeones del mundo”.

Un sueño que tiene asidero al menos en los números, pues Países Bajos en la era Van Gaal lleva 18 partidos seguidos sin perder. Y además, en los 46 compromisos que ha dirigido con la tricota naranja sólo una vez cayó derrotado.