La trastienda del mensaje de WhatsApp de Don Francisco a Pablo Milad para correr el Clásico Universitario por la Teletón

El Clásico Universitario, entre Universidad Católica y Universidad de Chile, fue programado hace un par de días. La ANFP informó que el encuentro entre los equipos de Nicolás Núñez y Mauricio Pellegrino se disputará el sábado 11 de noviembre, a las 15 horas, en el estadio Santa Laura. De esa forma, se cumplen los requisitos en materia de seguridad tratándose de un duelo de alta convocatoria.

En Quilín daban la materia por resuelta. Sin embargo, no todos quedaron contentos. De hecho, hubo un llamado para reflejar incomodidad. Mientras estaba en Venezuela, acompañando a la Selección, que sufrió una estrepitosa caída frente a la Vinotinto, Pablo Milad recibió una llamada de Don Francisco. El animador, principal gestor de la cruzada solidaria, le pidió expresamente que reconsiderara la fecha del encuentro entre las escuadras estudiantiles.

El motivo

Ese 11 de noviembre, la Teletón estará en pleno desarrollo. De hecho, promediará su segunda jornada, con la consiguiente incertidumbre respecto de la consecución de la meta. En ese contexto, hace un par de meses se viene trabajando en la organización del Superclásico Solidario, un partido simbólico en el que se enfrentarán las escuadras capitaneadas por Esteban Paredes y Mauricio Pinilla. Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional, donde habitualmente se realiza el cierre de la cruzada, pero que ahora está destinado a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, ese choque se disputará en El Teniente, de Rancagua.

El problema radica en que el encuentro se realizará a la misma hora en que se medirán cruzados y azules, con la consiguiente pérdida de atención de parte de los aficionados al fútbol, que en gran parte se concentrarán en el partido oficial.

En ese contexto, Mario Kreutzberger le solicitó a Milad que intercediera para la reprogramación. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp. “Ha habido contactos, pero no han podido hablar”, precisan en Peñalolén. Ahí, por cierto, el discurso se separa. En la Teletón aseguran que existió un compromiso para buscar una solución. También se lo solicitaron a Estadio Seguro y al gobierno. Aluden, además, a que los clubes mostraron voluntad para evitar el contratiempo.

Hasta el momento, al menos por el lado del fútbol, todo sigue programado de acuerdo a la planificación original. La principal consideración en este sentido es que el desarrollo del actual torneo no resiste nuevos cambios. “Ya no se puede seguir suspendiendo más. Primero es por los Panamericanos, luego es por la Teletón. Y después, las críticas nos llegan a nosotros porque el campeonato no tiene un desarrollo normal”, afirman en la sede del fútbol chileno.

El problema es de fechas y, por ende, de coordinaciones. En la ANFP aseguran que cuando se realizó la coordinación de las actividades anuales, la Teletón aún no estaba programada, por lo que no se le consideró en el calendario que se les entrega a las autoridades. Agregan que, habitualmente, la jornada solidaria se realiza en fechas posteriores.

De igual forma, está la voluntad de colaborar. Un escenario que se abre es que en el Santa Laura se instalen cajas auxiliares para que los hinchas puedan realizar sus depósitos para la campaña. También está la disposición para reconocer a los niños que se benefician de la obra. “Conectar la Teletón con el clásico en lugar de enfrentarlos”, afirman en la asociación.

La UC, dispuesta a escuchar

En la UC, al menos, están dispuestos a una salida. “Nosotros seguimos la programación que hace la ANFP. Obviamente, esperamos que siempre sea en días y horarios adecuado. En la medida en que se cumplan esas condiciones, siempre estamos dispuestos”, declara Juan Tagle, presidente de Cruzados.

“El estadio Santa Laura tiene dificultad de uso para los días domingos por la feria que hay, y para un partido como este se hace más complejo. A nosotros nadie nos ha llamado, pero la decisión final es de la ANFP”, precisa la máxima autoridad del club de Las Condes.