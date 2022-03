La U necesita levantar: Escobar va por su propia salvación ante Unión Española para llegar con vida al clásico

Escobar se juega más que tres puntos en Elías Figueroa. Tras cuatro partidos al hilo sin ganar en el Torneo Nacional, la U debe viajar a Valparaíso con la obligación de ganar si no quiere complicarse aún más en el campeonato. En medio de una lluvia de críticas para el colombiano y la concesionaria, los azules deben jugar el polémico partido pendiente ante Unión Española.

Para el partido contra los hispanos, pactado para este domingo las 16.00 horas, Escobar no dispondrá de tres titulares que han sido fundamentales en su esquema táctico: Hernán Galíndez, José María Carrasco y Ronnie Fernández. Los tres futbolistas, con distinta suerte, se encuentran con sus respectivas selecciones en la última fecha clasificatoria de la Conmebol.

Por ello, consciente de los resultados, Escobar sabe que su futuro está en la mira. Por eso, antes del duelo en Valparaíso, se refirió a la situación que atraviesa su escuadra, respondiendo a las críticas que se forman en torno a él y a Azul Azul.

“En la medida que no se consigan los resultados la presión va a existir”, decía ayer sobre la posibilidad de no conseguir un resultado satisfactorio.

De ahí que exista la posibilidad de cambiar el esquema ante la realidad de tener tres titulares fuera. Consultado por lo anterior, el colombiano dijo que es algo que están barajando. “Es algo que hemos trabajado. Debemos tomar la decisión de acá a la práctica del sábado”, sostuvo.

En ese contexto, el estratega expresó que durante la semana han estado trabajando con una de las que puede ser novedad en el equipo: el juvenil José Castro, en la posición de lateral izquierdo. No obstante, aún no determina si lo alineará ante Unión Española. “Debemos elegir entre mantenerlo o iniciar con Marcelo Morales. La decisión pasará por lo técnico, porque los dos están para jugar”, dijo.

Una polémica previa

Y, si en lo deportivo la U anda tambaleándose, desde afuera también le llueven situaciones complejas derivadas del Caso Estadio. En la extensa previa del duelo ante Unión, hace poco más de una semana el timonel hispano, Jorge Segovia, cumplió la amenaza de presentar una denuncia contra Universidad de Chile en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Por ese entonces, el presidente de los de Independencia expresaba su malestar porque la U no tenía estadio para albergar el duelo.

“El tema aquí es si queremos tener un torneo serio, donde se respeten los reglamentos y se cumplan las normas, o queremos tener un torneo devaluado, regido por la arbitrariedad en vez de por la legalidad”, decía el dirigente español en conversación con El Deportivo.

La decisión de haber llevado el partido al Elías Figueroa no dejó conforme al mandamás hispano. Por ello, sostuvo que la medida terminó por perjudicar a su elenco y quiso, igualmente, ahondar más en su análisis.

“No presentar estadio habilitado en un partido (segunda vez, por cierto) es un grave incumplimiento que va en perjuicio directo del prestigio del campeonato, y eso es lo queremos evitar de cara al futuro. Confiamos en la seriedad del Tribunal, y esperamos que actúe en justicia sin admitir condicionamientos”, dijo hace unos días el español a La Tercera.

Jugadores en la mira

Y, si en general la U no se ha encontrado en cancha, los nuevos refuerzos azules no han dado el ancho. En la previa del duelo, uno de los que salió a hablar, fue el mediocampista Álvaro Brun.

El volante uruguayo, de opaco presente en la institución, contó que hacía caso omiso a los dichos en su contra, explicando que no se inquieta ante los dichos de los hinchas. “Los comentarios negativos no los leo ni los veo porque no tengo redes. Si al hincha no le gusta como juego, está en su derecho a manifestarse”, sostuvo en un inicio.

En esta misma línea, reconoció que estaban al debe como equipo y que su propio desempeño no está siendo el mejor. De esta forma, el charrúa tuvo palabras a lo exhibido en cancha durante su estadía con la camiseta azul.

“No estoy 100 por ciento contento con mi rendimiento, como calculo que la gran mayoría del plantel le debe estar pasando. Trataré que los comentarios sean positivos en el próximo partido, quizás no fue el mejor, pero no lo hice mal tampoco”, expresó.

Otro de los que habló hace unos días fue el futbolista proveniente de Huachipato, Israel Poblete. El exacerero hizo una dura autocrítica sobre la situación que aqueja a la U, en los que la contundencia y el oficio es algo que ha estado ausente en la escuadra de Santiago Escobar. “El equipo no ha tenido un funcionamiento contundente ni firme, pero creo que poco a poco se ha ido formando”, aseveró

Por ello, el futbolista dijo tener confianza en que los azules mejoraran para el partido contra de este domingo ante Unión. “Podemos ser más competitivos manteniendo la forma y corrigiendo. Creo que haremos un buen partido ante Unión Española. Todos queremos estar en un mejor nivel, que la U juegue bien. Si ganamos y podemos tener tranquilidad en el juego, vamos a tener más confianza en los partidos que vengan en el Campeonato”, fueron sus palabras.

Llegar con vida al clásico

A pesar de que el partido con Unión es el desafío de mañana, para los laicos es inevitable no pensar en el clásico universitario del próximo sábado 02 de abril a las 18:00 horas en San Carlos de Apoquindo.

Para Escobar puede ser un duelo bisagra. Un antes y un después. De ahí que sacar adelante el partido ante los hispanos sea vital para llegar con vida a un clásico ‘sacatécnicos’, y que puede marcar el futuro tanto de Escobar como de Paulucci.

Con una U bañada de dudas y una UC que sumó ante que O’Higgins su cuarta derrota en el torneo, el partido en la precordillera puede significar la tumba o el renacer para ambos proyectos deportivos.