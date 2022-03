Segovia no transa que la U no tenga estadio para recibir a Unión Española: “Es un grave incumplimiento que va en perjuicio del prestigio del campeonato”

Universidad de Chile nuevamente está siendo apuntada. Esta vez, sin embargo, no es por un mal resultado en el campo de juego. La falta de estadio, que no le permitió recibir a Unión Española, por la sexta fecha del Torneo Nacional, provocó una serie de reclamos que arribaron de diferentes clubes del certamen local.

Es que el cambio de gobierno terminó alternado los planes de la sede de Quilín. Poco importó que el jueves se cerrara con la ANFP el préstamo del estadio Lucio Fariña, en Quillota. El arribo del nuevo delegado presidencial, José Orrego, echó pie atrás a todo lo planificado. Según el funcionario de gobierno entrante, el reducto de la Quinta Región no cumplía con las exigencias mínimas para albergar un duelo que implicaba doblegar las medidas de seguridad.

En la ANFP y en los azules descolocó la repentina resolución. Más cuando 24 horas, en una visita que se realizó al estadio, el delegado presidencial Iván Cisternas aprobó el cotejo. Se llegó, incluso, a visar los aforos. Habría 110 guardias para un aforo de 4.750 personas. Incluso, ya se había permitido el ingreso de un bombo para la parcialidad estudiantil con un mazo de percusión, y dos lienzos (uno de 50 metros y otro de 10) que se ubicarían en la Galería Pinto. Lo llamativo, sin embargo, es que un día después de dejar sus funciones, Cisternas apareció como el nuevo presidente de San Luis de Quillota.

Frente a la cercanía del duelo, y ya sin estadio por delante, la ANFP decidió postergar el duelo para el 27 de marzo, en Valparaíso. La decisión, no obstante, generó una serie de rechazos. Jorge Segovia, el dueño de Unión Española, repasa con El Deportivo la medida que considera terminó perjudicando a su elenco.

“El tema aquí es si queremos tener un torneo serio, donde se respeten los reglamentos y se cumplan las normas, o queremos tener un torneo devaluado, regido por la arbitrariedad en vez de por la legalidad”, comienza diciendo el español.

El dirigente ahonda en su análisis. “No presentar estadio habilitado en un partido (segunda vez, por cierto) es un grave incumplimiento que va en perjuicio directo del prestigio del campeonato, y eso es lo queremos evitar de cara al futuro. Confiamos en la seriedad del Tribunal, y esperamos que actúe en justicia sin admitir condicionamientos”, agrega.

El dueño de la Universidad SEK descarta futuras represalias con la U. Más cuando los estudiantiles acordaron el arriendo del estadio Santa Laura hasta que el Nacional vuelva a estar operativo. “Esto no es un conflicto de Unión con la U. Personalmente tengo buena relación con sus actuales dirigentes. El alquiler del Estadio no tiene relación alguna con esta situación, y seguirá realizándose siempre que los hinchas lo cuiden debidamente y aprecien la generosidad de Unión ayudándoles con su problema de no tener estadio”, complementa.

Cabe recordar que la tienda hispana ya había enviado una carta a la ANFP avisando que enviarían los antecedentes al tribunal de penalidades. “Vengo en representar respetuosamente a usted la grave falta a las bases del torneo de primera división del fútbol profesional chileno que ha cometido el Club Universidad de Chile y que deberá resolver el Tribunal de Disciplina del Fútbol Chileno”, partió diciendo la carta enviada a Quilín.

Además, desde Independencia dieron a conocer su enojo por la situación en que ha decantado todo. “Asimismo, manifestamos a usted nuestra molestia por la absoluta falta de prolijidad de todo el proceso de organización del partido que correspondía disputar este fin de semana con el Club Universidad de Chile por la sexta fecha del Campeonato Nacional de Primera División de la Temporada 2022, y que debía jugarse en el estadio a que por el articulo 23 de las bases está obligado a poner a disposición nuestro rival”, sostiene la carta.

Al mismo tiempo, Antofagasta, a través de su presidente Jorge Sánchez, dejaban en claro su malestar. Los nortinos pidieron que se les suspendiera el duelo que se realizará este lunes frente a Colo Colo. ¿El motivo? Los Pumas se enfrentan a los hispanos este jueves, por la Copa Sudamericana.

“Es tremendamente injusto lo que está sucediendo. No puede ser. Dentro de una misma liga que permitan algo así no tiene sentido. La culpa no la tiene Unión, pero para algo hay un estamento que tiene que ver esto y velar por el fair play. Parece que la justicia deportiva en el fútbol, al menos para la visión del directorio de la ANFP, no tiene ningún significado”, dijo Jorge Sánchez, presidente de Antofagasta.

La U vuelve a sumar un nuevo conflicto por no tener estadio. En menos de semana, de pasar por el Sausalito, el CAP y Lucio Fariña, pasó a no tener un reducto para recibir a Unión Española. Hasta junio, por lo menos, el Estadio Nacional seguirá penando.