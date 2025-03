La U critica ferozmente a las autoridades por la suspensión del duelo ante Unión Española

La suspensión del duelo que sostendrían ante Unión Española, este lunes, no le cayó nada bien a la dirigencia de Universidad de Chile. Alineados con su entrenador, Gustavo Álvarez, quien aseguró que los laicos “necesitaban jugar”, Cecilia Pérez, la vicepresidenta de Azul Azul, disparó contra las autoridades por los distintos criterios que se utilizan para aprobar los partidos del elenco universitario.

“En esto voy a excusar a la Unión Española y a la ANFP, que muchas veces es una de las críticas que se hacen cuando suceden estos casos”, comenzó diciendo la exministra a La Magia Azul. Con ello, dejaba fuera la razón por la que el compromiso fue postergado: los hispanos, que eran locales, no podían utilizar el estadio Santa Laura por problemas con su gramado y los trabajos que se están realizando en sus luminarias, y el Bicentenario de La Florida estaba reservado para una actividad municipal.

Por lo mismo, Pérez disparó. “Espero que con el nuevo ministro del Interior (Álvaro Elizalde), se tomen decisiones del caso. No puedo creer que la única región donde se pueda jugar fútbol sea la Metropolitana sin que un delegado presidencial ponga problemas”.

Luego agregó nombre y apellido a sus argumentos, cuestionando al mandamás de la provincia de Quillota, José Orrego Ramírez. “Uno pudiese pensar que teniendo esta dificultad Unión Española, que es súper atendible, ¿por qué no se juega en La Calera? Porque el delegado no le gusta”, recalcó.

¿Su argumento? Orrego rechazó la petición de Deportes Recoleta para enfrentar a los estudiantiles por Copa Chile y finalmente el compromiso se tuvo que al recinto floridano. “Parece que el más flojo es el que gana. El que no quiere hacer la pega, el que la hace fácil y termina básicamente perjudicando a la hinchada del fútbol”, lanzó.

Ante esto, Pérez le exigió al gobierno un protocolo común para todo el país, en caso que los equipos de mayor convocatoria deban salir a jugar sus partidos en provincia. “Esto no es un favor que le hacen a la gente, es una obligación y ahí le pido al ministro del Interior, que es el jefe de todos los delegados, que tengan una línea común para enfrentar estas actividades deportivas y particulares con el fútbol”, sentenció.

La U no pasa por un buen buen momento futbolístico. Pese a ganar en las dos primeras fechas, la derrota con Cobresal desnudó las falencias que tiene en el ataque. “Tenemos que seguir siendo sólidos en defensa y debemos buscar una solución en ataque. Eso es lo que me ocupa. No me preocupa, porque tengo alternativas”, reveló el nacido en Lomas de Zamora.

De hecho, uno de los cambios que se proyectaba para enfrentar al cuadro de colonia era sacar a Leandro Fernández y colocar en su lugar a Lucas Di Yorio, quien nunca ha entrado desde el primer minuto, pero se las arregló para ser el actual goleador de los laicos con tres dianas.