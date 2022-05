La U y Pablo Aránguiz despiertan con Diego López mirando en la tribuna

Con la presencia de su futuro entrenador en las tribunas, el uruguayo Diego López, Universidad de Chile obtuvo una importante victoria de 3-2 sobre Huachipato, para levantar la mirada y reencontrarse con las sonrisas.

En uno de los últimos partidos con Sebastián Miranda al mando, el cuadro laico tenía que enmendar el rumbo tras la caída en Viña. Y tuvo que enfrentar a los acereros de Mario Salas con varias bajas, debido al Covid-19. Los cambios obligados del DT interino le abrieron la puerta a Pablo Aránguiz, quien fue titular y aprovechó la oportunidad. Justo cuando el nuevo jefe presenciaba el partido in situ. El charrúa arribó este sábado a Santiago y vio el encuentro en el estadio.

El cuadro de Talcahuano comenzó bien, profundizando y dándole amplitud a su juego, con la rapidez de sus punteros. Hernán Galíndez tuvo trabajo en el arranque. Sin embargo, la U le fue tomando la mano al cotejo y mejoró. Sumó varias chances para convertir, erigiendo a Gabriel Castellón como la figura del primer lapso.

El punto de quiebre, a favor de los azules, llegó en los 45′. Mediante la revisión en el VAR, se cobra penal por falta de González a Fernández. Aránguiz asume la responsabilidad y no falla. Abre la cuenta, festejando con prudencia.

El arranque del complemento fue ideal para el equipo del chuncho. Entre los minutos 46 y 54, quedaron con un hombre más en la cancha (fue expulsado Bastián Roco) y anotaron dos goles más. Darío Osorio hizo el 2-0, tras pase de Aránguiz. Y el ex Unión Española convirtió el 3-0, aprovechando un horror defensivo de los sureños. Su mejor jornada en mucho tiempo.

Con uno menos, el equipo del Comandante siguió buscando, pero dejando forados importantes en el fondo. Descontaron con un penal lanzado por Gonzalo Montes, en los 63′. Más tarde, en los 90′, Cris Martínez cerró el marcador, con otro penal.

La U vuelve a los festejos y sube en la tabla, a la espera de la asunción de López.

Ficha del partido

U. de Chile 3: H. Galíndez; D. Navarrete, B. Tapia, I. Tapia, M. Morales; I. Poblete (86′, C. Moya), F. Seymour, F. Gallegos (86′, L. Assadi); D. Osorio (77′, A. Brun), R. Fernández y P. Aránguiz (73′, N. Luján). DT: S. Miranda.

Huachipato 2: G. Castellón; J. Gutiérrez (71′, C. Torres), B. Roco, O. González, A. Castillo; C. Sepúlveda, G. Montes (77′, J. Martínez); W. Mazzantti (59′, J. Córdova), M. Rodríguez (59′, C. Martínez), J. Altamirano; y J. Sánchez Sotelo (59′, L. Nequecaur). DT: M. Salas.

Goles: 1-0, 45′, Aránguiz, de penal; 2-0, 51′, Osorio, tras pase de Aránguiz; 3-0, 54′, Aránguiz, tras mala salida rival; 3-1, 63′, Montes, de penal; 3-2, 90′, C. Martínez, de penal.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a B. Tapia (U); Sepúlveda, Montes, Nequecaur (H). En los 47′, expulsó a Roco.

Estadio Santa Laura. 8.325 personas.

En cursivas, jugadores juveniles.