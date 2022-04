La UC busca seguir acortando la ventaja histórica de la U en un clásico de necesitados

A las 18.00 horas, en San Carlos de Apoquindo, se vivirá la versión número 194 de uno de los partidos más emblemáticos del fútbol nacional. Universidad Católica recibe a la U en el Clásico Universitario, un enfrentamiento que históricamente se ha teñido de azul, pero que la franja ha acortado mucho de esa distancia en los últimos años.

El balance final pertenece a los laicos con un registro de 72 victorias, contra las 58 de los cruzados y 63 empates. Una ventaja de 14 triunfos que se ha visto reducida en las últimas tres décadas, donde el tetracampeón chileno ha sumado ocho partidos ganados más que su archirrival.

Sin ir tan lejos, el cuadro que dirige hoy dirige el colombiano Santiago Escobar no vence en Las Condes desde 2015. Una marca peligrosa que, si bien puede marcar un antecedente, también habla del momento de una y otra escuadra en las últimas siete temporadas.

En lo inmediato, el cuadro que dirige Cristian Paulucci sumó cuatro duelos consecutivos con derrotas en el campeonato nacional, algo que no ocurría desde 2017.

“Si este partido no fuese con la U, sería una buena oportunidad de cortar la mala racha, pero es un encuentro difícil. Trabajamos duro, con mucha seriedad para enfrentar este gran compromiso que tenemos, pero qué mejor que sea contra ellos, que es un clásico y nos hace llegar motivados. Sabemos que este tipo de partidos tienen un condimento especial”, aseguró el DT de la franja en la antesala del encuentro.

Una realidad que tampoco difiere tanto del panorama en que arriba el elenco universitario azul. El equipo logró cuatro de los últimos seis puntos en disputa, pese a perder de manera contundente el último Superclásico en el estadio Monumental. Si bien la U tiene una pequeña ventaja sobre su aproblemado rival, el DT colombiano Santiago Escobar -tan cuestionado tras derrota frente a Colo Colo- no se confía de esa variable.

“No creo en equipos favoritos. Creo en el respeto, en la disciplina y en el orden. Creo en lo que cada uno puede dar durante el partido, independiente de cómo llegamos los dos equipos. No hay favoritos. Nosotros buscaremos volver a sumar y ellos también querrán hacerlo. De favoritismo no se gana en el fútbol y cuando muchos lo han sentido antes de jugar, es una especie de falta de respeto al rival, de ser uno sobrador y a nosotros no nos sobra absolutamente nada”, aseguró el cafetalero en rueda de prensa.

Un encuentro que tendrá mucho morbo. Una derrota de cualquiera de las dos universidades podría dejar mal herido a uno los dos entrenadores y, del lado contrario, sería un empujón anímico para el rival en el resto del torneo.

Y si de sequías se trata…

Universidad de Chile no vence en la precordillera desde 2015, con un balance de seis partidos disputados, cinco triunfos cruzados y un solo un empate. Sin embargo, el cuadro del CDA tiene el invicto más largo en la historia de este histórico enfrentamiento.

El 20 de enero de 1971, la UC venció 2-1 a su clásico rival. Desde esa fecha, pasaron 24 partidos en que la franja no pudo vencer a los azules. Una sequía que se extendió hasta el 20 de octubre de 1984, cuando los católicos lograron un triunfo de 3-2 en el Nacional, el mismo año de la quinta estrella franjeada.

En la vereda contraria, la racha más larga de cruzados sobre azules solo se extiende por una decena de duelos. El 3 de enero de 1987 la U ganó 1-0 y no volvió a hacerlo justo seis años más tarde, el 3 de enero de 1993, cuando los azules ganaron 3-1.