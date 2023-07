La UC tiene su primer desafío sin Ariel Holan recibiendo a Coquimbo Unido

Universidad Católica tuvo otra semana convulsionada. El lunes, solo horas después de la caída ante Curicó Unido, Cruzados decidió despedir a Ariel Holan. Tras la reunión entre la dirigencia y el técnico argentino vinieron una serie de sucesos que terminaron con el estratega ofreciendo una conferencia de prensa este viernes, diciendo adiós al club estudiantil entre lágrimas.

Aún sin claridad por su sucesor definitivo, será Rodrigo Valenzuela quien tome las riendas del plantel cruzado. José María Buljubasich confirmó que se trata de un interinato y que en la directiva ya buscan un nombre que se establezca por un período largo. Pero de momento dirigirá el exlateral, quien ya vivió una situación parecida el año pasado.

“El club hará los que pueda para traer al mejor entrenador posible que creamos nosotros dentro de lo que nos pueda aportar. No será por lo económico sino que por lo deportivo, queremos que sea alguien que dé un buen trabajo al equipo”, dijo el gerente deportivo.

Este domingo, el otrora carrilero tendrá su re debut en el banquillo de la UC, recibiendo a Coquimbo Unido en Santa Laura. El recinto de Independencia no debería presentar mayores complicaciones, ya que fue cubierto antes de las lluvias.

El duelo entre la UC y Coquimbo está programado para las 18.00 horas de este domingo. Foto: AgenciaUNO

Retoma su propuesta

Valenzuela dirigió cuatro partidos en 2022. Tuvo dos empates y dos caídas. Más allá de los números, el exfutbolista volverá a utilizar el sistema que probó en su primer interinato. Se trata de un 4-2-3-1, distinto a lo que venía haciendo Ariel Holan en los meses postreros.

En la temporada anterior, el exdefensor dijo que con su estilo buscaría volver a las raíces del juego de la UC. “Nunca es bueno perder esa esencia, que por diferentes motivos se pudo haber extraviado. Tiene que ver con retomar lo que veníamos haciendo antes de este mal momento”, eran sus palabras hace 14 meses.

En esa ocasión, el DT le dio protagonismo a jugadores que con Cristian Paulucci no sumaban minutos. En esta ocasión, se espera que utilice los nombres que venían jugando. El once que tiene planificado incluye a Peranic en el arco; Nieto, Ampuero, Kagelmacher, Parot en el fondo; Saavedra y Rovira centralizados; Montes, Aravena y Cuevas más adelantados; y Zampedri como hombre en punta. Universidad Católica no contará con Eugenio Mena en este duelo, por suspensión.