La última Euro de Cristiano Ronaldo: el hombre de los récords guía la aspiración de Portugal

La Euro 2024 tiene un variado espectro de candidatos: desde Francia, subcampeón del mundo, pasando por Inglaterra y España, hasta el anfitrión Alemania. El último de los aspirantes a la corona en hacer su estreno es Portugal. Este martes, el cuadro que dirige Roberto Martínez enfrenta a República Checa (15.00 horas de Chile), en Leipzig, dentro de un grupo F que además incluye a Turquía y Georgia.

El exseleccionador de Bélgica, cuya propuesta futbolística es diametralmente opuesta a la de su antecesor, el histórico Fernando Santos, tiene bajo su mando un plantel lleno de figuras, que inundan las principales ligas del Viejo Continente: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Rúben Días, Goncalo Ramos y otros más. Pero hay una individualidad que inevitablemente sobresale. El dueño de los flashes es Cristiano Ronaldo, la bandera del combinado lusitano, el némesis futbolístico de Lionel Messi durante 15 años en la elite.

Con 39 años, el artillero del Al Nassr saudí atraviesa por las postrimerías de su extensa y laureada trayectoria. Por lo mismo, por un tema etario, se prevé que Alemania 2024 sea la última Eurocopa de CR7, un coleccionista de récords en esta competencia (y en el balompié, en general). De hecho, al entrar a la cancha ante los checos, se convertirá en el primer jugador en participar de seis fases finales de la Euro. Su primera vez fue hace 20 años, cuando su seleccionado organizó el certamen y quedó a las puertas del título, al perder la final ante la sorprendente Grecia.

Posteriormente, en 2008, Portugal quedó en el camino en cuartos de final, con Alemania. En 2012 llegó hasta semifinales, instancia en la que perdió por penales con España, el futuro campeón. La gran revancha de Cristiano sucedió en 2016, consiguiendo el primer título de selecciones a nivel adulto para su país. Haber salido lesionado en la final ante Francia, en Saint-Denis, quedó en el segundo plano con la copa entre los brazos. La edición anterior, jugada en 2021, fue la de peor resultado de la Portugal de Ronaldo: llegó hasta octavos, al caer con Bélgica.

“Es mi sexta Eurocopa, se trata de disfrutarla de la mejor manera posible, de jugar bien y de que el equipo pueda ganar”, declaró el ex Real Madrid ante los medios, durante una práctica de su selección previo al estreno. “Creo que esta generación merece ganar una competición de esta magnitud. ¿Semifinales? Espero que podamos llegar más lejos. Tenemos que ir paso a paso, vivir el momento, estar tranquilos, trabajar tan bien como hasta ahora, creer que es posible. Sabemos que es una competición corta, pero el equipo está preparado”, añadió.

Cristiano, en los entrenamientos de su selección.

El concepto “récord” y Cristiano Ronaldo van de la mano. Durante su carrera, el Bicho ha pulverizado cualquier marca que se le cruzó. Y en la Euro tiene una historia con varios hitos. Además de ser el primero en jugar seis ediciones, también es el goleador histórico de la fase final (desde la ronda de grupos en adelante) con 14 anotaciones. Fue el artillero de la edición pasada, con cinco goles en cuatro partidos. A esto se agrega que Cristiano es el futbolista con más partidos en este torneo: 25. Uno que le sigue es su compañero Pepe, con 19. “Disfruto con el fútbol, los récords son una consecuencia, no un objetivo, aparecen de forma natural”, manifestó al respecto.

Si bien se desempeña en una liga fuera de la elite, como Arabia Saudita, llega a Alemania tras una temporada de grandes números personales. Terminó siendo el goleador del campeonato local con 35 tantos en 31 partidos jugados, promediando un gol cada 76 minutos. Además, contribuyó a Al Nassr con 11 asistencias. Su última presentación antes del estreno en la Euro fue con un doblete a Irlanda. Siendo el máximo anotador de selecciones nacionales (130), además aspira a alcanzar la barrera de los 900 goles en su carrera. Le faltan cinco.

“Me siento preparado, me he preparado para esta competición. La ansiedad siempre está ahí, ese cosquilleo en el estómago, sobre todo el día antes del partido. Me alegro de sentirlo, cuando no lo siento es mejor rendirse y parar. Me siento motivado y preparado. Veo al equipo bastante tranquilo”, complementó Cristiano Ronaldo, quien tendrá su “último baile” en el torneo de selecciones más potente del Viejo Continente.