Las cartas sobre la mesa: las formaciones que prepararon la U y Colo Colo para el Superclásico

La cuenta regresiva está en la recta final. Ya queda menos de un día para el Superclásico entre la U y Colo Colo, el partido que paraliza al país. Se jugará este sábado, a las 15 horas, en un Estadio Nacional repleto de hinchas azules. Los albos no recibieron localidades, por razones de seguridad.

Al margen de lo que ocurra en las tribunas, la atención estará puesta en el campo de juego. Los laicos defienden la punta del torneo. Tienen 36 puntos e inician la fecha en ese sitial de privilegio, separados por un punto respecto del sublíder, Coquimbo Unido. De los albos los alejan cuatro unidades. Con una salvedad: el equipo de Macul tiene pendiente el partido frente a Huachipato, que se suspendió por el temporal de la semana pasada.

La fórmula azul

Gustavo Álvarez sufre por una baja sensible: la de Cristián Palacios. El delantero terminó con problemas físicos el duelo frente a Copiapó. Durante la semana se confirmó que padecía una lesión muscular que, en principio, le ponía en duda. Ahora está definitivamente descartado. En su lugar ingresará Luciano Pons.

La otra la dio a conocer formalmente la entidad laica. David Retamal tendrá para un buen rato fuera de las canchas. Según comunicó el club azul a través de sus canales formales, el defensor sufrió la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda durante un entrenamiento, lo que obligó a someterle a una intervención quirúrgica. “La operación realizada por nuestra especializada área médica resultó exitosa y el plazo de recuperación del jugador se estima entre cuatro y seis meses, según su evolución”, explica la entidad radicada en La Cisterna. El club invoca el artículo 14 de las bases del campeonato para reemplazarlo.

Gustavo Álvarez, técnico de la U (Foto: Photosport)

El entrenador laico convocó a Charles Aránguiz, aunque el Príncipe solo irá a la banca. En ese escenario, los estudiantiles alinearán a Gabriel Castellón; Fabián Hormazabal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda e Israel Poblete; Maximiliano Guerrero, Luciano Pons y Leandro Fernández.

Isla adelantado

Los albos también prepararon lo suyo. En la antesala, Jorge Almirón puso en duda la inclusión de Mauricio Isla y reparó en la necesidad de reservar fuerzas, considerando que el martes el Cacique recibirá a Junior de Barranquilla, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, en los aprontes, el Huaso ha aparecido, aunque en una posición inédita: como volante externo por la derecha. La plaza de lateral por ese sector la siguió cubriendo Óscar Opazo. “Mauricio estuvo casi un mes sin entrenar con un plantel. Sí hizo trabajos reducidos, que no es lo mismo que entrenar con un plantel en una cancha grande. Entonces, bueno, se fue a poner a punto en estos días. No creo que esté para jugar de inicio, ni 90 minutos, más por la seguidilla de partidos que tenemos. Es muy inteligente, puede jugar de extremo si lo relacionas con lo que hicimos en Boca Juniors. Pero tengo variantes como extremo, varios chicos lo vienen haciendo bien. Isla se está integrando y el minuto que le toque jugar lo hará bien, tiene mucha experiencia”, explicó el DT.

Jorge Almirón, DT de Colo Colo. (Foto: Photosport)

En el caso de Javier Correa, recuperado de sus problemas físicos, pero quien no ha debutado por los albos, su postura fue parecida. “El jugador no ha iniciado ningún partido oficial y es un clásico. Veremos si puede jugar unos minutos y con eso ir sumando. Un entrenamiento no es lo mismo que un partido. Sin embargo, tiene experiencia y sabe dosificar. El martes llegaría en muy buenas condiciones”, sentenció.

Esta semana, Arturo Vidal dio muestras de estar en condiciones para actuar, aunque el DT tampoco lo confirmó.

Sin embargo, en la intimidad del Monumental probó esta fórmula: Fernando de Paul: Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro; Mauricio Isla, Arturo Vidal y Carlos Palacios; Marcos Bolados.