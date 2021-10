Las millonarias alianzas que busca cerrar Colo Colo para retener a sus figuras y al cuerpo técnico

A menos de dos meses del término de la temporada, Colo Colo trabaja intensamente en la renovación del cuerpo técnico y de sus principales figuras. A saber, debe hacer efectiva la cláusula de compra de US$ 750 mil por la mitad del pase de Pablo Solari, comprar la carta de Emiliano Amor, y negociar la permanencia de Leonardo Gil y César Fuentes, además de negociar la extensión de contrato de varios jugadores juveniles, encabezados por Vicente Pizarro. Sin embargo, el delicado escenario económico que heredó la administración actual es un importante escollo, pues si bien en los tres primeros meses de la gestión de Edmundo Valladares la concesionaria solo perdió $ 55 millones, arrastra los efectos del ejercicio anterior y, en lo que va del año, acumula pérdidas por $ 1.390 millones, según los estados financieros del segundo trimestre de este año.

Frente a este delicado panorama, el área comercial que encabeza Samuel Pérez lleva varios meses abocada a la búsqueda de nuevos recursos, algo que el presidente de la institución reconoció tras el directorio de la semana pasada. “Respecto de las renovaciones que vamos a buscar con los jugadores, hemos tenido un trabajo bastante silencioso, bastante importante, por parte de la administración y del área comercial y esperamos que podamos concretar a la brevedad varios acuerdos comerciales, que sin duda, nos van a permitir tener nuevos recursos y nos dará mayor tranquilidad para asegurar la continuidad de todo este grupo”, señalaba, con mucho optimismo.

Y en esa misma línea, Valladares dio más luces de esta situación. “Hay un trabajo bastante grande, en el cual obviamente hemos tenido que salir en búsqueda de recursos. Arrastramos una situación económica muy delicada, muy crítica. Ustedes conocen las pérdidas que hemos tenido en el ejercicio anterior y también en los años que antecedieron. Por lo tanto, creo que hemos podido hacer un trabajo que nos va a ayudar a que estas negociaciones (las renovaciones) se den de la mejor manera”, agregó.

Precisamente, según pudo averiguar El Deportivo, en la última reunión de la mesa de Blanco y Negro se habló de la posibilidad concreta de sellar dos grandes acuerdos, que le reportarían al club US$ 2 millones por temporada, a todo evento, durante al menos tres años. Las propuestas provienen de un firma de casinos en línea y de una empresa vinculada a la emisión de bitcoins. Desde el Monumental comentan que estas alianzas están próximas a cerrarse. Pero no solo se quedan con eso, sino que la idea va más alla, pues se aspira a levantar en alianzas un total de US$ 20 millones en recursos en el corto y mediano plazo.

En el Monumental hay mucha esperanza en que estas alianzas permitan levantar esos recursos tan necesarios y además que la campaña del equipo siga atrayendo más interesados, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año habrá vitrina internacional con la participación en la Copa Libertadores, a la que clasificó a su fase previa tras ganar la Copa Chile. Sin embargo, la apuesta es llegar directamente a la etapa de grupos, ya que el premio que entrega la Conmebol es significativamente mayor. De hecho, por ingresar ahí, los elencos recibieron US$ 3 millones. Hasta ahora, los resultados acompañan en la cancha y la ilusión de la dirigencia para 2022 crece.