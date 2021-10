La ANFP se encomienda a la Conmebol para vender mejor los derechos de TV de la Roja

A mitad de septiembre, los presidentes de la federación del fútbol sudamericano se reunieron vía Zoom. Las 10 asociaciones participantes escucharon atentamente la agenda de temas acordados, entre ellos la planificación de la triple fecha eliminatoria. Con Qatar 2022 casi encima, el tema más relevante no parecía ser otro.

La reunión, sin embargo, poco a poco fue desvíandose. Los timoneles, entre ellos Pablo Milad, el presidente de la ANFP, no escondieron su preocupación de cara las futuras negociaciones que deberá afrontar cada federación. En el ámbito local, en la mesa estaba la última y no planificada negociación con Adidas, empresa que reemplazó a Nike como la indumentaria oficial. Los montos ofrecidos ya no son los mismos. ¿El motivo? A nivel global, la pandemia no le permite a las empresas oferentes poner sobre la mesa la misma cantidad de dinero. Y por otro lado, la fallida primera licitación por los derechos de imagen y TV que lanzaron desde la Federación y fue declarada desierta por la muy baja y única oferta que llegó.

Frente a tal escenario, en la Conmebol ya trabajan en los futuros negocios pensando en el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Cabe recordar que en dicha competición se considera desde las Eliminatorias de cada continente, que se comienzan a jugar casi con tres años con anticipación. En esa ronda, en la que juegan los 10 países pertenecientes a la entidad que preside Domínguez, se terminan definiendo a los representantes de esta parte del mundo en la máxima competencia a nivel de países.

En las negociaciones venideras, los derechos de televisión aparecen como una de las más importantes para asegurar las arcas económicas de cada federación. Es por esto que las 10 federaciones participantes firmaron una carta en la que aprobaban que desde la Conmebol buscarán alternativas para negociar en conjunto la transmisión de los juegos de las selecciones que se realicen después del Mundial de Qatar 2022 hasta la final del certamen que se jugará en 2026.

La idea generó una aprobación total entre los presidentes. Cada uno expuso sus puntos de vistas, con matices. Por ejemplo, Pablo Milad, la cabeza de Quilín, dejó en claro la necesidad de que los duelos de las selecciones también sean transmitidos por los canales abiertos de cada país. La propuesta del curicano tuvo aceptación. El plan que se diseñó busca que cada selección genere, al menos, un 10% más en concepto de derechos de venta de televisión comparado a la última negociación. Negociar en un mismo paquete con Brasil y Argentina le sube el valor a todas las federaciones.

En el caso de la Roja, su última negociación por los derechos de televisión e imagen del hoy equipo de Lasarte se cerró en octubre de 2017. En una reunión realizada en los estudios de Chilevisión, Jorge Carey, presidente ejecutivo de Turner Chile, y Tatxo Benet, socio gestor del grupo Mediapro, firmaron el acuerdo de la administración conjunta desde 2018 hasta 2022.

El acuerdo contempló los derechos de comercialización nacionales e internacionales de la Roja, que a partir del 2018 fueron negociados por ambos conglomerados, donde Chilevisión quedó como el exclusivo encargado de transmitir todos los partidos de la Selección y de las clasificatorias al Mundial.

El acuerdo tuvo un valor de US$ 120 millones, superior a los US$ 106 millones que desembolsó Mega por adquirir los anteriores derechos. Del total con que se cerró la operación, el grupo hispano aportó con el 80%, es decir 96 millones de la divisa norteamericana. El canal nacional, en tanto, puso los US$ 24 millones restantes, correspondientes al 20% del total. De este último monto, hoy se busca aumentar un 10% como piso, según lo que conversaron los presidentes.

La plana ejecutiva de la Conmebol se fue con tarea para la casa. Y para la próxima cita de presidentes, que se realizará luego de la fecha triple de las eliminatorias, se dará a conocer el primer acercamiento a diferentes empresas que se abran a la opción de negociar en conjunto. Si bien hoy solo se habla de derechos de televisación, no se descarta que acorde avance las propuestas se puedan sumar los derechos comerciales.