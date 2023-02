Liderados por Nicolás Massú, Santiago 2023 oficializa a sus embajadores

Tal como lo había adelantado El Deportivo hace unos días, Santiago 2023 lanzó su programa de embajadores para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. En una ceremonia realizada en la sede de la corporación en la comuna de Providencia fueron ratificados los primeros nombres que promoverán el evento.

La ministra del Deporte, Alexandra Benado; la directora ejecutiva de los Juegos, Gianna Cunazza y el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica fueron los encargados de dar la bienvenida al doble medallista olímpico Nicolás Massú y al para deportista Robinson Méndez, quienes llegaron hasta las dependencias de la entidad.

A ellos se suman, hasta el momento, la nadadora Kristel Köbrich, el luchador Yasmani Acosta, el jugador de fútbol americano Sammis Reyes y la campeona paralímpica y mundial de para atletismo Francisca Mardones. En las próximas semanas se sumarán nuevos nombres de distintas áreas de la vida pública del país.

La ministra Benado destacó la trayectoria deportiva y los méritos de estos ídolos que les permiten ser referentes en el país. “Nuestro programa de embajadores no solo representa algo simbólico, sino que también refleja todos los valores que queremos representar en Santiago 2023. Tenemos una tremenda oportunidad de salir al mundo como chilenas y chilenos y no me cabe la menor duda de que nuestros embajadores y embajadoras van a reflejar eso”, expresó.

Por su parte, la directora ejecutiva de los Juegos, Gianna Cunazza, detalló la función que tendrán en la previa de los Juegos. “Es un hito muy importante, porque estamos convencidos que los rostros y las personas que hemos elegido en esta etapa inicial del programa de embajadores nos van a permitir dar a conocer aún más los Juegos”, señaló.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, destacó la importancia de los Juegos para el desarrollo de la actividad: “Vamos a tener 700 deportistas chilenos compitiendo en su casa, eso va a dar pie a que muchos niños y niñas, madres y padres también incentiven a los jóvenes para atraerlos al deporte. Estamos convencidos de que el deporte puede cambiar a la juventud chilena”, indicó.

La alegría de Massú y Méndez

“Quiero apoyar, quiero estar ahí para lo que necesiten, tanto de mi experiencia como deportista, como de la de entrenador. Las nuevas generaciones son importantes para que vean la relevancia que tienen estos Juegos. Que esté todo el país unido, llenar los estadios e ir a ver deporte, distintas disciplinas, y que puedan disfrutar de algo tan lindo”, afirmó Nicolás Massú.

En tanto, el para deportista Robinson Méndez, quien fue uno de los primeros en destacar en el alto rendimiento en el tenis en silla de ruedas llegando a ser 11 del mundo, se mostró muy emocionado por la oportunidad. “Es un orgullo vivir cuatro Juegos Paralímpicos, también cuatro Parapanamericanos y el día de hoy ser embajador de nuestros Juegos en Chile me enorgullece. Quiero hacer una invitación a todo Chile y a todas las personas que vayan a ver y alienten a nuestros deportistas”, sostuvo el actual para canoísta y encargado del programa Promesas Chile del IND.

Los Juegos Panamericanos se celebrarán del 20 de octubre al 5 de noviembre de este año, recibiendo 39 deportes y 60 disciplinas; seguidos de los Parapanamericanos, del 17 al 26 de noviembre, con 17 deportes y 18 disciplinas.