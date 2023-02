Con Nicolás Massú a la cabeza y Sammis Reyes como gran sorpresa: Santiago 2023 define a sus embajadores

“Se vienen cosas interesantes con un doble medallista olímpico, ¿qué dices tú, @massunico?”, preguntaba hace un par de días la cuenta oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, al tiempo que compartía un video de saludo de Nicolás Massú. Y esas cosas interesantes tienen que ver con la imagen de la cita, donde el capitán de Copa Davis será uno de los principales rostros, pues se convirtió en embajador del evento más importante del deporte chileno en los últimos 60 años, según pudo confirmar El Deportivo.

El currículum del viñamarino habla por sí solo: doble campeón olímpico en Atenas 2004, bicampeón del mundo por equipos, exnúmero nueve del mundo en el ranking ATP, exitoso entrenador y una de las figuras más queridas por la sociedad chilena, que valora atributos como el esfuerzo y el no dar nada por perdido, por muy imposible que esto parezca. Todo esto fue ponderado por la Corporación que administra el evento que comienza el 20 de octubre.

Pero la figura de Nico no es la única que cumplirá esta función. También estará Sammis Reyes, el primer chileno en jugar en la NFL, la principal liga de fútbol americano. El maipucino tiene una trayectoria como basquetbolista, donde llegó a ser seleccionado nacional tanto en categorías juveniles como en el equipo adulto, para luego retirarse en 2019 y cambiar de disciplina para hacer historia. Sin embargo, su actual disciplina no forma parte del programa olímpico ni panamericano. No obstante, su designación obedece a que representa al deporte chileno en Estados Unidos y también por ser un modelo de vida sana, temas que a él también le interesaron bastante para sumarse.

El deportista visitó la oficina de la corporación a fines de enero, durante sus vacaciones en el país. De hecho, las redes sociales de los Juegos también dejaron patente el testimonio de su estadía, compartiendo algunas fotos con la mascota del evento, Fiu. Ahí se terminó de sellar el vínculo de Reyes para que se convirtiera en embajador.

Las mismas redes del evento también destacaron la presencia de Yasmani Acosta. El luchador grecorromano de origen cubano y nacionalizado chileno fue quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y prácticamente no tuvo rivales en los Juegos Sudamericanos del año pasado. El nacido en Matanzas ya tuvo su sesión de fotografías, donde posó radiante para las cámaras de la organización.

“Imagínate, ser embajador del mayor megaevento deportivo de América y somos sede... Es un honor gigante poder representar a Chile, ser embajador y ser parte de los que están frente a este gran evento deportivo aquí en Chile”, señala, al ser consultado por este medio.

“Me siento muy contento de formar parte de los embajadores de Santiago 2023, la verdad me sorprendió mucho que me tuvieran en cuenta para este tipo de actividades. Santiago 2023 es algo muy grande. Hay mucho apoyo, muchas personas están detrás de este megaevento; están los voluntarios que están súper emocionados de formar parte.... Estoy muy emocionado, van a ser los mejores Juegos Panamericanos de la historia. La verdad que sí”, añade.

Al grupo se suma la única mujer hasta ahora confirmada. Se trata de Kristel Köbrich. La legendaria nadadora debutó en los Juegos Olímpicos de 2004 y desde ahí no se perdió ninguna cita, ya que también estuvo en Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Además, ostenta cinco medallas en Juegos Panamericanos (oro en Guadalajara 2011; plata en Toronto 2015 y Lima 2019; y bronce en Guadalajara y Santo Domingo 2003).

A sus 37 años, se encuentra plenamente vigente. De hecho, se quedó con el oro en los 1.500 metros en los Juegos Sudamericanos de Asunción, donde además sumó dos segundos lugares, en 400 y 800 metros, por lo que fue galardonada como la mejor nadadora latinoamericana de 2022 por la prestigioso medio especializado Swim Channel Latinoamérica. Además, el año pasado, en Budapest, se convirtió en la primera nadadora que disputa 10 Mundiales, llegando a ocho finales.

Kristel Köbrich previo a la prueba de los 800 metros libres en los Juegos Sudamericanos. Foto: Team Chile.

Estos cuatro rostros no serán los únicos que cumplirán el rol de embajadores, también están contemplados más nombres de distintas áreas de la sociedad, incluso, no relacionados con el deporte, los que serán presentados en las próximas semanas.

En la Corporación, en tanto, declinaron referirse a la designación de los embajadores para la cita, toda vez que el organismo sigue avanzando en las licitaciones que resta por definir.