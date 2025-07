Será segunda vez que dirige un Superclásico: la ANFP designa al árbitro para el partido entre la U y Colo Colo

La ANFP designó al árbitro para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. El encuentro se disputará este sábado 12 de julio en el Estadio Nacional, a las 15 horas, y tendrá como juez principal a Piero Maza. Se trata del compromiso pendiente de la séptima fecha, que en su momento fue postergado luego de los incidentes ocurridos en el encuentro entre el Cacique y Fortaleza.

El juez de 40 años dirigirá por segunda vez un partido de estas características. Su único antecedente previo fue en 2022, cuando el conjunto albo venció por 3-1 a los azules en el estadio Fiscal de Talca. Desde entonces, no ha vuelto a comandar un enfrentamiento entre ambos equipos.

Maza será el árbitro del Superclásico. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Por otro lado, tampoco ha sido árbitro central en partidos de la U ni de Colo Colo durante la presente temporada. Eso sí, ha estado presente desde el VAR. Estuvo en la cabina del videoarbitraje en la goleada 6-0 del elenco estudiantil sobre O’Higgins y tuvo ese mismo rol en dos encuentros de los albos: la derrota por 2-1 frente a Audax Italiano y el triunfo 2-0 ante Everton.

El equipo arbitral se completará con Piero Urrutia y Juan Serrano como asistentes, mientras que Cristián Garay será el cuarto árbitro. En el VAR estará Rodrigo Carvajal y Carlos Venegas como AVAR.

El encuentro se disputará una semana después de otro clásico: el de la UC ante Colo Colo, donde ganaron los cruzados. Un duelo que también estuvo marcado por el arbitraje. Y que, de hecho, provocó reclamos en Jorge Almirón.

“El criterio del árbitro hizo que el partido se jugara de otra manera, al final ellos hicieron lo que quisieron y no hubo tarjetas amarillas. Aquino fue el único que intentó agarrar la pelota, pero siempre lo frenaban con falta y no hubo tarjeta amarilla. Ese criterio, yo estando en la cancha, no lo hubiese aceptado”, dijo el DT.